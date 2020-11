Inizio impressionante del Gp del Bahrain, terzultimo gran premio del mondiale della Formula Uno. Dopo il via della gara, Romain Grosjean alla curva numero due, nel tentativo di cambiare direzione, ha sbattuto contro l'Alpha Tauri di Kvyat andando in testa coda. Il pilota ha perso il controllo della vettura, che è finita velocemente contro le barriere di protezione. La sua monoposto è stata spezzata in due dal violento impatto e ha preso fuoco. Il pilota francese è riuscito a uscire indenne dal fumo e dal fuoco, grazie anche all'aiuto dei medici, accorsi subito sul punto dell'incidente. Appena avvenuto l'impatto, Kvyat, che era stato tamponato da Grosjean, ha più volte guardato nello specchietto retrovisore per sincerarsi delle condizioni del pilota.

Romain vivo dopo l'incidente: solo qualche bruciatura

Il pilota francese della Haas è riuscito a uscire illeso dal terribile incidente nel quale è stato coinvolto. La sua àncora di salvataggio è stata l'Halo, la capsula di carbonio protettiva. Il pilota è riuscito a fuggire con le sue gambe dalla vettura, che intanto continuava a prendere fuoco. In suo aiuto sono arrivati i medici e i commissari, che hanno prontamente spento le fiamme. Successivamente è stato trasportato con l'ambulanza al centro medico per i controlli. Per lui solo alcune bruciature. Nel frattempo il gran premio è stato sospeso con l'esposizione della bandiera rossa. I piloti sono tornati tutti ai box.

Il tweet della Haas: 'Romain ha qualche piccola ustione, ma per il resto sta bene'

A rassicurare i piloti e tutti i telespettatori è stato un tweet del team Haas che dichiarava che il pilota Romain Grosjean ha riportato solo alcune ustioni alle mani e alle caviglie, ma per il resto è in buone condizioni.

Lui, però, è stato trasportato all'ospedale militare per ulteriori accertamenti, dato che sono state riscontrate alcune fratture ossee. A parlare ai microfoni è stato anche il team principal della Haas, Gunther Steiner: "Quando vedi un episodio come questo non c'è nulla da dire, abbiamo solo sperato avesse avuto fortuna''.

Grosjean è rimasto sempre cosciente. Dopo l'incidente è stato aiutato dal medico della FIA per uscire subito dalla fiamme. Nella fuga ha anche perso una scarpa, motivo per il quale ha riscontrato delle scottature alle caviglie. L'incidente ha richiesto un tempo prolungato per risistemare le barriere protettive, e la gara ha subito un'interruzione per più di un'ora. Al secondo via la macchina di Lance Stroll si è ribaltata per un contatto, e i commissari hanno richiesto l'intervento della Safety Car. Al rientro della macchina di sicurezza il gran premio è ripartito e si è concluso con la vittoria di Hamilton davanti a Verstappen e Albon.