A tre gare dalla fine del campionato 2020 il Motomondiale è già proiettato al 2021. La Fim ha già diramato una bozza provvisoria del nuovo calendario per il prossimo anno. Ovviamente non è ancora nulla di ufficiale, molto dipende anche dalla situazione della pandemia che non offre certezze.

Mondiale 2021, si potrebbe iniziare il 28 marzo in Qatar

Il Mondiale, secondo la bozza pubblicata dalla Fim, partirà in Qatar, con la gara notturna, il 28 marzo. Dopo due settimane ci sarà il doppio appuntamento in America con il Gran Premio dell'Argentina l'11 aprile e la settimana successiva quello ad Austin.

L'Europa entrerà agli inizi di maggio con la Spagna che ospiterà i piloti a Jerez, poi sarà la volta della Francia a Le Mans e l'Italia con il Mugello il 30 maggio. Stando alla bozza, a giugno ci sarà ancora un trittico di gare in Europa con la Spagna che torna protagonista in Catalogna, poi sarà la volta della Germania e dell'Olanda. A luglio, come si evince dalla bozza provvisoria, è programmato il Gran Premio di Finlandia, novità assoluta (ancora nulla di ufficiale, poiché il circuito deve essere ancora omologato). Tra il 18 luglio e l'8 agosto dovrà essere definita un'ulteriore tappa. Ad agosto e a settembre il motomondiale farà il giro in Europa partendo dall'Austria, per poi proseguire con l'Inghilterra, Spagna e San Marino (programmato il 19 di settembre).

Poi ci si sposterà in oriente e ad ottobre sarà la volta del Giappone, con la gara a Motegi. Stando alla bozza, poi toccherà al Gran Premio della Tailandia, per finire con Australia e Malesia. Il 14 novembre il mondiale si concluderà a Valencia.

Gare di riserva: Portogallo, Indonesia e Russia

La Fim ha deciso di inserire nella bozza del programma del prossimo anno anche tre gare di riserva, in virtù dell'andamento della pandemia mondiale che quest'anno ha portato a molti stravolgimenti.

Nella stagione in corso non sono stati corsi molti dei Gran Premi fuori del continente europeo, per questo è stato deciso, nell'eventualità che alcune gare già inserite non potranno essere disputate, di sostituirne con altre. In lizza ci sono il Gran Premio del Portogallo, ultima prova del mondiale 2020, quello dell'Indonesia ( il cui circuito è da omologare) e infine quello di Russia.

I test invernali, tre in totale, andranno in scena nel mese di febbraio 2021: i primi due a Sepang, nella seconda e nella terza settimana, invece l'ultimo in Qatar dal 10 al 12 marzo. Per la Moto 2 e la Moto3 sarà prevista solo una sessione di test a marzo in quel di Jerez prima dell'inizio del campionato che come ogni anno partirà sotto i riflettori del Qatar.