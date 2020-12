Sarà una card ad alto tasso di spettacolarità quella che andrà in scena sabato 12 dicembre (le prime ore di domenica 13 in Italia) a Las Vegas, sede dell'atteso evento UFC 256. Nella struttura che la promotion ha adibito nella capitale del gioco d'azzardo il main event della serata è la sfida per il titolo UFC dei pesi mosca tra Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, piatto principale di una serie di incontri che promettono scintille. Da segnalare infatti anche il ritorno di Tony Ferguson, chiamato al riscatto dopo la sconfitta contro Justin Gaethje e la mancata sfida titolata a Khabib Nurmagomedov.

Figueiredo difende il suo titolo UFC contro Moreno

A distanza di soli 20 giorni da UFC 255, il 32enne brasiliano Deiveson Figueiredo torna a difendere il titolo UFC dei pesi mosca contro Brandon Moreno, anch'egli impegnato nella stessa card. I due hanno entrambi ottenuto delle belle vittorie nel loro ultimo incontro, decidendo poi di sfidarsi subito per salvare il main event di questo UFC 256. Inizialmente infatti il match di principale sarebbe dovuto essere la sfida per il titolo dei pesi gallo tra Petr Yan e Aljamain Sterling, annullato e posticipato a causa di alcuni problemi di visto per il russo Yan, campione in carica. A "salvare" il main event è stato lo stesso Figueiredo che, al termine del suo vittorioso match ad UFC 255 contro Perez ha lanciato la sfida a Moreno, che nella stessa sera aveva battuto per ko Brandon Royval.

La sfida di Las Vegas sarà la seconda difesa titolata per Figueiredo, che ha conquistato il titolo vacante lo scorso luglio battendo per sottomissione Joseph Benavidez. Il brasiliano, con un record di 20 vittorie ed 1 sola sconfitta, è imbattuto dal marzo 2019, quando venne sconfitto ai punti da Jussier Formiga. Da allora una striscia vincente di cinque incontri, che lo ha portato a conquistare la prestigiosa cintura.

Per il 27enne messicano Moreno, 18 vittorie e 5 sconfitte in carriera, è la prima chance titolata. Sono in molti ad aspettarsi un incontro spettacolare, che non farà rimpiangere i match saltati in precedenza e inizialmente previsti per UFC 256.

Tony Ferguson contro Oliveira per ritentare l'assalto al trono UFC dei leggeri

Fino allo scorso aprile Tony Ferguson era ritenuto l'unico uomo nella divisione dei pesi leggeri a poter scalfire l'aura di invincibilità dell'allora campione Khabib Nurmagomedov.

Il grande incontro avrebbe dovuto avere luogo il 18 aprile nel corso di UFC 249, evento poi rimandato a causa della pandemia mondiale in corso. Quando il campione russo è stato trattenuto in patria causa la restrizioni imposte dal suo governo, il super match è saltato e Ferguson ha accettato di affrontare Justin Gaethje per il titolo ad interim. Con grande sorpresa di tutti, Ferguson è stato però messo ko dal suo rivale che, oltre a conquistare la cintura UFC ad interim, ha ottenuto anche il match contro Nurmagomedov per il titolo vero e proprio. Una grande beffa per "El Cucuy", che da anni attende la sua possibilità di combattere per un match titolato e che ha pagato a caro prezzo la sua unica sconfitta negli ultimi 8 anni.

Con queste premesse, Ferguson si riaffaccia nell'ottagono per ricominciare la sua scalata nelle gerarchie dei pesi leggeri UFC, rimasti privi del proprio campione.

Il ritiro di Khabib ha infatti rimesso tutto in gioco e il match di Ferguson contro Oliveira potrebbe essere importante per gli sviluppi futuri della categoria. Il vincente di questo match infatti potrebbe confrontarsi con il vincente dell'atteso match tra Conor McGregor e Dustin Poirier in una sfida titolata. Ad oggi non è ancora escluso un ritorno del russo, che potrebbe finalmente confrontarsi con Ferguson in caso di vittoria di quest'ultimo. Contro Charles Oliveira, reduce da otto vittorie consecutive, ci si attende un altro match spettacolare, il cui vincitore potrebbe trovarsi in una posizione privilegiata nel prossimo futuro.

UFC 256: programma e dove vedere il match

La main card di UFC 256, oltre a Figueiredo vs Moreno e Ferguson vs Oliveira, prevede altri tre match.

Si inizia con la sfida tra i pesi massimi Junior dos Santos (ex campione) e Cyril Gane, per poi proseguire a livello di pesi medi con il match tra Kevin Holland e Jacarè Souza. Quest'ultimo avrebbe dovuto affrontare il nostro Marvin Vettori lo scorso sabato 5 dicembre, ma l'italiano è stato chiamato a sostituire proprio Holland (positivo al Covid-19) nel match contro Jack Hermansson, conquistando una grande vittoria ai punti. Holland, una volta guarito, è stato poi rischedulato sostituendo a sua volta Vettori nel match contro il brasiliano Souza. Prima dei due incontri principali si sfideranno i pesi leggeri Renato Moicano e Rafael Fiziev. L'intera main card di UFC 256 sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 4 di domenica 13 dicembre 2020 (ora italiana).

Dazn è visibile in streaming su PC, tablet, smartphone e smart TV.