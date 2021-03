I play-off di SuperLega che assegneranno lo scudetto del massimo campionato italiano di volley maschile sono entrati nella fase delle semifinali, che cominceranno il 28 marzo e che, come le finali, saranno giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare. Il round finale inizierà il 14 aprile e si concluderà il 27 aprile 2021.

Saranno Sir Safety Conad Perugia, Vero Volley Monza, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino a contendersi il titolo di campione d'Italia

Le quattro squadre che hanno superato i quarti di finale e sono volate alle semifinali scudetto sono anche le prime quattro formazioni della classifica generale di regular season, che vede la Sir in testa con 54 punti a tre lunghezze dalla Lube, seguita da Trentino (47) e Vero Volley (39).

Nei quarti, giocati al meglio di due vittorie su tre, la Sir ha incassato una sconfitta iniziale dall'Allianz Powervolley Milano per 2-3, per poi rimontare alle grande con 1-3 e 3-0 nelle due gare successive. L'olandese Ter Horst è stato l'MVP della partita decisiva: 19 palloni vincenti, 4 ace, 2 muri e il 65% del tempo in attacco.

Vero Volley Monza è nella storia

La Vero Volley Monza ha battuto la Callipo Vibo Valentia vincendo due partite 3-1 e 3-2, non senza sudore dopo la netta sconfitta 0-3 subita in casa degli avversari in gara 2. I brianzoli festeggiano un risultato storico per i rossoblu, che si sono qualificati per la prima volta al penultimo atto del campionato. Vibo Valentia ha comunque dimostrato di essere un'ottima squadra, giocandosela fino alla fine.

Il primo incontro delle semifinali sarà quello tra Vero Volley e Sir Perugia sabato 27 marzo.

Più facile la vittoria di Itas Trentino su Gas Sales Piacenza, qualificatasi agli ottavi - come avvenuto per Allianz Milano e Modena, mentre le prime cinque squadre della classifica generale hanno avuto accesso direttamente ai quarti di finale. In due sole gare Trentino ha sbaragliato Piacenza per 3-2 e 1-3, varcando a grandi passi le porte della sua tredicesima semifinale play-off scudetto (su diciotto partecipazioni al campionato!).

Ora Itas Trentino attende la prima delle sfide contro Lube Civitanova domenica 28 nel palazzetto marchigiano. Anche alla Lube sono bastati due incontri per sconfiggere 3-0 1-3 la Leo Shoes Modena, che ha abbandonato definitivamente la corsa verso lo scudetto, pur con qualche buona opportunità nella seconda gara, ma penalizzata dall'assenza di De Cecco e Leal causa covid.

Un premio in palio anche per le eliminate

A partire dal 28 marzo, Modena, Allianz Milano, Verona, Ravenna, Padova, Vibo Valentia e Piacenza, ovvero le sette squadre uscite agli ottavi e ai quarti, più il Cisterna fanalino di coda del ranking, si giocheranno il quinto posto e un pass valevole per la Challenge Cup europea della prossima stagione in un girone all'italiana seguito da semifinale e finale, prevista per il 25 aprile. I giochi sono ancora aperti per tutti.