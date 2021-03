Tennis Atp: il 2021 è sicuramente una stagione molto particolare e diversa da tutte le altre anche per il circuito del Tennis professionistico. La pandemia ha inciso fortemente sul calendario già nella prima parte dell'anno con gli Australian Open che sono slittati dalla loro consueta collocazione di gennaio a metà febbraio. Analizziamo ora come procederà il calendario del tennis maschile da qui fino al Roland Garros, il secondo slam stagionale che si giocherà come da tradizione, a parte nell'anomalo 2020, l'ultima settimana di maggio e la prima settimana di giugno.

Tennis Atp, circuito maschile prossima settimana a Miami

Questa settimana sono in conclusione i due tornei Atp 500 di Dubai e Acapulco entrambi sul cemento outdoor. La prossima settimana da mercoledì 24 marzo il circuito maschile del tennis farà tappa a Miami. In Florida si gioca il primo master 1000 della stagione. La finale maschile è prevista per domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua.

Il tennis professionistico si sposterà poi sulla terra battuta per la lunga corsa sul rosso che porterà fino a Parigi al Roland Garros. Nella settimana che si apre lunedì 5 aprile in programma due tornei Atp 250: il primo si gioca a Marbella in Spagna e il secondo in Italia a Cagliari con la Sardegna che si appresta ad ospitare il secondo torneo in due anni dopo quello dell'autunno scorso a Santa Margherita di Pula.

La settimana dal 11 al 18 aprile vede la disputa di un torneo classicissimo nel calendario maschile, tutti nel Principato di Monaco per il torneo di Montecarlo categoria master 1000.

Tennis Atp, tornano a maggio Madrid e Roma

Il tennis Atp poi prosegue nella settimana dal 19 al 25 aprile con due tornei sempre ovviamente su terra battuta: si gioca a Barcellona (Atp 500) e a Belgrado (Atp 250).

Settimana del 26 aprile anche in questo caso con due tornei abituali in calendario: si gioca all'Estoril in Portogallo e a Monaco di Baviera in Germania. Entrambi questi tornei sono della categoria 250.

La preparazione verso Parigi decolla nella settimana del 2 maggio quando si giocherà il Master 1000 di Madrid che torna in programma dopo un anno di stop.

Settimana successiva da domenica 9 a domenica 16 maggio al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d'Italia. Il classico torneo master 1000 nella capitale italiana riprende la sua collocazione in calendario a maggio dopo l'edizione autunnale del 2020.

Nella settimana che prende il via il 16 maggio due appuntamenti con tornei della categoria Atp 250: giocatori in campo in Svizzera a Ginevra e in Francia a Lione. Si arriva poi al Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam stagionale a Parigi. Il torneo si apre domenica 23 maggio e la finale maschile è prevista per domenica 6 giugno.