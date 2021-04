Il Giro di Romandia ha riservato una giornata di pioggia incessante per la terza tappa, tutta disegnata in un circuito attorno a Estavayer. Il maltempo e il ritmo non impossibile tenuto dal gruppo è sembrato andare a vantaggio di un drappello di fuggitivi e soprattutto di Stefan Kung, sempre a suo agio nelle giornate fredde e bagnate. Lo svizzero è però caduto in un tratto di discesa mentre era in testa insieme al belga Goossens, poi raggiunto.

In vista dello scollinamento della salita di Les Granges, ultima difficoltà di giornata, Marc Soler ha trovato il tempismo e le energie giuste per piazzare l’attacco vincente e mettere le mani sia sulla vittoria di tappa che sulla maglia gialla, anche grazie al ritardo accumulato da Rohan Dennis a causa di una scivolata.

Romandia, fuga a sette

La terza tappa del Giro di Romandia ha presentato un menu tipico di questa corsa, con un percorso costellato di salite e tanta pioggia ad accompagnare i corridori dall’inizio alla fine. La città di Estavayer è stata la sede sia della partenza che dell’arrivo, con un primo circuito ampio e poi un anello più piccolo da ripetere per tre volte comprendente le salite di Cables e Les Granges.

La corsa è iniziata con una fuga di sette corridori: Sander Armèe, Kobe Goossens, Stefan Kung, Johan Jacobs, Stefan Bissegger, Mathias Reutimann e Charlie Quartermann.

Come nelle altre tappe è stata la Ineos a guidare il gruppo quasi ininterrottamente per tutta la corsa per difendere la maglia gialla di Rohan Dennis ma soprattutto le posizioni di Geraint Thomas e Richie Porte, i veri leader in funzione della classifica finale. la fuga ha guadagnato circa quattro minuti, iniziando poi a perdere pezzi con il passare dei chilometri e delle salite, ma soprattutto a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse.

Dopo l’ultimo passaggio sulla salita di Cables sono rimasti al comando i soli Stefan Kung, apparso decisamente il più convinto e forte, e Kobe Goossens, con la Bora di Sagan che ha iniziato a dare qualche strattonata in testa al gruppo per mettere il suo leader nelle condizioni di sprintare per la vittoria.

Tappa e maglia per Soler

La corsa ha però avuto una svolta nella discesa dal Gpm di Cables, a circa 14 km dall’arrivo, quando Stefan Kung è caduto dopo aver ingenuamente frenato sulla striscia bianca della mezzeria, il punto più scivoloso della sede stradale. Lo svizzero è finito contro un paletto ben protetto dagli organizzatori e poi in un’ampia via di fuga, ripartendo senza particolari danni, ma vedendo svanire ogni possibilità di vittoria. Anche Rohan Dennis è finito a terra in queste fasi ed è rimasto staccato dal gruppo dei migliori, dovendo così dire addio con un giorno di anticipo alla sua maglia gialla.

Sull’ultima salita di Les Granges la corsa si è accesa con qualche tentativo portato da Michael Woods e Fausto Masnada, che non sono riusciti a sganciarsi ma hanno portato ad annullare la fuga iniziale di Goossens.

In vista dello scollinamento, con il gruppo ridotto ad una trentina di unità, Marc Soler è riuscito a cogliere il momento giusto per un violento scatto con cui ha guadagnato subito una quindicina di secondi. Lo spagnolo della Movistar è stato inseguito da Ion Izagirre, che però ha perso l’attimo propizio ed è stato raggiunto dal gruppo. Soler invece è stato imprendibile ed è andato a vincere la tappa e a prendersi la maglia gialla. Magnus Cort Nielsen ha vinto la volata per il secondo posto davanti a Sagan e Colbrelli, con un buon sesto posto di Ulissi.

In classifica generale Soler è balzato in testa con 14’’ su Geraint Thomas, Richie Porte e Sonny Colbrelli, alla vigilia del tappone di montagna di domani che dovrebbe rivoluzionare la situazione.