Sei le partite andate in scena nella notte NBA del 28 aprile. Vincono, a sorpresa gli OKC (contro Boston), Milwaukee (Contro Charlotte) Portland (contro Indiana) e Brooklyn (contro Toronto). Perdono i Warriors di Curry (contro Dallas) e Houston (contro Minnesota).

Manca Tatum e Boston perde

Oklahoma City Thunder 119 – Boston Celtics 115

Terza sconfitta consecutiva invece per Boston, che in casa soffre contro i giovani di OKC. Super partita sia di Jaylen Brown che mette a referto 39 punti e 11 rimbalzi che per il rookie, Payton Pritchard che, uscendo dalla panchina, segna 28 punti.

Thunder trascinati da Luke Dort da 24 punti e la doppia doppia da 21 e 10 rimbalzi per Darius Bazley. (MVP della serata Lugurentz Dort)

Milwaukee Buck 114 – Charlotte Hornets 104

Bellissima partita quella andata in scena allo Spectrum Center di Charlotte, dove arrivano Giannis e compagni. Nonostante il divario tecnico tra le due squadre la gara è stata molto combattuta grazie soprattutto all'ottimo gioco creato da coach James Borrego. Vincono però i Bucks grazie all'MVP della passata, Giannis Antetokounmpo che segna 29 punti con 12 rimbalzi e 8 assist e ai 22 di Brook Lopez. Devonte' Graham è il top scorer di Charlotte con 25 punti e 6 assist con 21 e 10 rimbalzi anche per Miles Bridges. (MVP della serata Giannis Antetokounmpo)

Portland Trail Blazers 133 – Indiana Pacers 112

Portland che ipoteca la vittoria nel 3° quarto finito a 40-16 per i Blazers.

Pacers che interrompono la striscia di tre vittorie consecutive. 18 e 10 rimbalzi per Oshae Brissett e anche per l'ex Milwuaukee Malcom Brogdon. 27 invece per il detentore del titolo di campione della gara delle schiacciate, Anfernee Simons, uscendo dalla panchina, con anche il 9/10 da tre. 23 con 6 assist per l'All Star Damian Lillard.

(MVP della serata Anfernee Simons)

I Nets strappano un biglietto per i play-off vincendo a Toronto

Brooklyn Nets 116 – Toronto Raptors 103

Terza vittoria consecutiva per i Nets che si Impongono contro gli ex campioni Nba del 2019. Degli 8 giocatori che hanno avuto minuti da coach Steve Nash, solo uno non è andato in doppia cifre, stranamente, ovvero Kyrie Irving.

22 per il veterano Green con 8 rimbalzi e 17 per KD7 con anche 10 rimbalzi. Toronto che è partita forte ma che poi si è vista surclassare dalla qualità dei Nets. Match da 24 e 6 assist per Kyle Lowry e 21 per OG Anunoby con 6 assist e 6 rimbalzi. (MVP della serata Jeff Green)

Minnesota Timberwolves 114 – Houston Rockets 107

A Houston arrivano i Wolves che vincono grazie all'indemoniato Karl-Anthony Towns da 31 punti 7 rimbalzi e 5 assist, insieme ad Anthony Edwards da 19 e 9 rimbalzi. Bene anche dalla panchina Juan Hernangomez da 22 e 7 rimbalzi. Rockets che privi di John Wall tengono sulle spine i Timberwolves che fanno fatica a meta 4° quarto. Top scorer per Houston è Kelly Olynyk da 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist; 24 con 18 rimbalzi per Christian Wood.

(MVP della serata Karl-Anthony Towns)

Dallas Mavericks 133 – Golden State Warriors 103

30 il parziale che da fine primo tempo fino alla conclusione della partita, c'è stato tra GSW e Dallas Mavericks. Manca Porzingis per Dallas ma non importa perché Doncic ne mette 39 con 8 assist e 6 rimbalzi. 13 dalla panchina per Tim Hardaway Jr. e Nicolò Melli. Non bastano i 27 di Steph Curry e i 26 di Mychak Mulder. Golden State rimane comunque al 10° posto, avendo così la possibilità di andare ai play-in (MVP della serata Luka Doncic).