Sara una settimana di transizione quella dal 26 aprile al 2 maggio nel tennis maschile nel circuito Atp. Dopo le prove di Montecarlo della settimana scorsa e quelle di quella attuale con Barcellona e Belgrado alle battute finali, si giocano due appuntamenti classici della stagione sulla terra battuta europea, anche se non si tratta di eventi di primissimo piano. I tennisti scendono in campo infatti in Portogallo all'Estoril per un Atp 250 e torneo della stessa categoria a Monaco di Baviera in Germania.

Nel torneo tedesco la prima testa di serie è il giocatore di casa Alexander Zverev.

Al torneo era iscritto anche l'italiano Jannik Sinner che però poi ha preferito dare forfait: essendo andato molto avanti a Barcellona e in vista della doppietta dei Master 1000 a Madrid e a Roma, l'altoatesino ha preferito effettuare una settimana senza competizioni. Non giocherà nemmeno Fabio Fognini: dopo la squalifica a Barcellona il giocatore ligure ha dato forfait al torneo portoghese.

Atp Monaco di Baviera: Stefano Travaglia unico italiano in tabellone

Il tabellone dell'Atp 250 di Monaco di Baviera che prende il via lunedì 26 aprile è guidato da Alexander Zverev, testa di serie numero 1 che attende, dopo il bye al primo turno, il vincitore della sfida tra un qualificato e il connazionale Marterer.

Nel suo eventuale quarto di finale l'altra testa di serie è il serbo Lajovic.

Scendendo sempre nella metà alta si trova la testa di serie numero 4 Filip Krajinovic: per lui al secondo turno ci sarà il vincitore della sfida tra Taro e Hanfmann. Parte di tabellone fittissima di giocatori tedeschi, visto che si trovano in zona anche Koepfer, Kohlschreiber e Struff.

Passando alla seconda metà del tabellone si arriva al settore in cui c'è l'unico italiano in tabellone in Germania (non c'è nessun azzurro impegnato nelle qualificazioni): si tratta di Stefano Travaglia che avrà un primo turno insidioso contro il Sebastian Korda, figlio d'arte di quel Petr vincitore dell'Australian Open 1998.

Per chi si imporrà ci sarà un secondo turno contro il vincente della partita tra Basilashvili e Monteiro. Nella zona di tabellone c'è anche il semifinalista all'Australian Open Aslan Karatsev.

Ultimo quarto di tabellone in Germania con Millman e Ruud, il norvegese è testa di serie numero 2.

Atp Estoril, 250: Schwartzman guiderà il tabellone

L'altro torneo in programma nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio è l'Atp Estoril. Non c'è ancora il sorteggio del tabellone principale, che avverrà nel tardo pomeriggio di sabato 24 aprile. All'Estoril sarà in campo come prima testa di serie il giocatore argentino Schwartzman. In tabellone poi Garin, Humbert e Bublik. Come detto Fabio Fognini che era iscritto al torneo portoghese ha dato forfait.

Unico rappresentante azzurro al torneo al momento è Marco Cecchinato.

Impegnato in Portogallo nel tabellone di qualificazione anche Thomas Fabbiano che ha un primo turno complicato da affrontare, contro la prima testa di serie del tabellone, lo spagnolo Jaime Munar.