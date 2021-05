È arrivato il momento della Final Four di Eurolega, il weekend più intenso del Basket europeo. Dopo 29 anni tra le migliori quattro squadre del continente torna a esserci anche l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse allenate da coach Ettore Messina sono pronte per la fase finale del torneo che sta per iniziare sul parquet tedesco della Lanxess Arena di Colonia, ancora senza spettatori a causa dell'emergenza sanitaria. Il primo impegno dell'Olimpia Milano sarà la semifinale di venerdì 28 maggio contro il Barcellona, dove si giocherà l'accesso alla finale di domenica 30 maggio contro la vincente della sfida fra Cska Mosca ed Efes Istanbul.

Il sogno dell'Olimpia

La stagione dell'Olimpia Milano è stata fino a questo momento davvero esaltante. Dopo i successi nella Supercoppa Italiana e nella Final Eight di Coppa Italia, i ragazzi di Ettore Messina hanno chiuso la stagione regolare del campionato in prima posizione con 22 vittorie in 28 partite e hanno già superato il turno inaugurale dei playoff con un netto 3-0 nei confronti dell'Aquila Trento. Milano è ora in vantaggio per 2-0 nella semifinale contro la Reyer Venezia, con il campionato di Serie A che si è bloccato per qualche giorno proprio per la Final Four di Eurolega, che vedrà l'Olimpia alla caccia del quarto titolo nella massima competizione continentale.

Ed è proprio in Europa che si è visto in questa stagione il grande salto di qualità delle scarpette rosse. Per la prima volta con la formula a girone unico, Milano si è qualificata ai playoff chiudendo al quarto posto la regular season grazie a 21 vittorie in 34 incontri. L'Olimpia ha poi avuto la meglio nei confronti del Bayern Monaco in un quarto di finale molto combattuto con il 3-2 nella serie ottenuto grazie al successo nella decisiva gara 5 al Mediolanum Forum di Assago.

Ora l'attesa Final Four, dove coach Ettore Messina mancava dal 2014 quando era al Cska Mosca. Comunque vada, tra venerdì e domenica l'Olimpia Milano dovrà giocare due partite.

Dieci anni fa, nel 2011, la Montepaschi Siena era stata l'ultima italiana a disputare l'atto conclusivo dell'Eurolega, chiudendo terza. Prima di questa grande impresa di Milano, che ha già un primato perché mai nessuna squadra era riuscita a tornare nella Final Four dopo così tanti anni di assenza.

Lo deve di certo al suo coach, uno che ha sempre vinto tanto ovunque, e al bel gruppo di giocatori messo insieme dal proprietario Giorgio Armani e da tutta la dirigenza. A partire dai nomi più famosi, come il capitano Andrea Cinciarini e Luigi Datome, arrivato a Milano dopo tanta esperienza fra Nba ed Europa, o lo spagnolo Sergio Rodriguez.

Who will be lifting this for real on Sunday? 🏆#F4GLORY pic.twitter.com/PLi0j7H54l — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2021

Le avversarie di Milano

Non c'è dubbio che l'Olimpia Milano sia la squadra con meno possibilità di vittoria tra le quattro finaliste. Il Barcellona è la grande favorita, costruita per dominare. Ha chiuso davanti a tutti la regular season, battendo due volte su due Milano e nel suo roster ha un certo Pau Gasol, capace di vincere due anelli Nba con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant.

Nell'altro incrocio ci sarà la rivincita della finale dell'ultima Eurolega conclusa, quella del 2019, fra Cska Mosca ed Efes Istanbul. I russi, tra cui figura anche l'azzurro Daniel Hackett, sono abituati a disputare la Final Four e sono i campioni d'Europa in carica. I turchi possono comunque stupire.

È ormai tutto pronto per l'ultimo atto della competizione. Venerdì alle ore 18 la sfida fra Cska Mosca ed Efes Istanbul, alle 21 si disputerà l'attesa semifinale fra Milano e Barcellona. Dopo circa 48 ore, domenica, sarà il momento di assegnare le medaglie e soprattutto la coppa del vincitore dell'Eurolega. Alle 17:30 la finalina per il terzo posto, mentre alle 20:30 scatterà la palla a due della finalissima.

La Final Four sarà visibile in diretta su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus.