Ad una settimana dal via del Tour de France il mondo del Ciclismo si appresta a vivere la domenica riservata ai Campionati nazionali. In tutta Europa, e anche in alcuni paesi di altri continenti, l’attività si concentra sulle gare che assegnano le prestigiose e storiche maglie di Campioni nazionali, uno dei simboli più classici del ciclismo. In Italia le gare tricolori si svolgono in Emilia Romagna per quanto riguarda la corsa dei professionisti, e in Puglia per il settore femminile. La rassegna ha già mandato in scena il primo atto, quello relativo alle cronometro, ma è sulle gare in linea di domenica, domenica 20 giugno, che si concentrano le principali attenzioni.

Campionati Italiani, stesso circuito dei Mondiali

Le gare dei Campionati Italiani di ciclismo si sono aperte ieri, venerdì 18 giugno, con le cronometro, disputate tutte ad Imola. Tra gli uomini si è consumata una grossa sorpresa, visto che il Campione del Mondo Filippo Ganna è stato clamorosamente battuto, finendo addirittura fuori dal podio al quarto posto. Il titolo è andato a Matteo Sobrero, davanti a Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, un risultato che conferma l’ottimo livello raggiunto in Italia nelle prove a cronometro, soprattutto grazie alla nuova generazione.

Tra le donne invece il risultato è stato più atteso, con l’ennesimo titolo conquistato da Elisa Longo Borghini.

Domani, domenica 20 giugno, la rassegna dei Campionati Italiani di ciclismo si sdoppierà: gli uomini resteranno a Imola, mentre le donne sono state costrette a una lunga trasferta per raggiungere Monopoli, dove è in programma la corsa a loro riservata.

La gara degli uomini prevede un percorso che ricalca in parte quello visto agli ultimi Campionati Mondiali vinto da Alaphilippe. Dopo il via da Bellaria Igea Marina, la corsa entrerà nel circuito caratterizzato dalla salita di Gallisterna, lo stesso dei Mondiali. Diverso sarà invece il traguardo, piazzato in viale Saffi a Imola, a due passi dall’autodromo.

Il programma dei Campionati Italia di ciclismo maschili di Imola

Domenica 20 giugno

Ritrovo area di partenza ore 9.30 – Piazza Matteotti, Bellaria Igea Marina

Firma foglio di partenza ore 10 – 11.15 – Piazza Matteotti, Bellaria Igea Marina

Incolonnamento e trasferimento ore 11.20

Km 0 ore 11.30 – Via San Giuseppe

Arrivo previsto ore 17 – Via Saffi, Imola

Corsa selettiva con 3600 metri di dislivello

Il circuito di Imola si presenta come piuttosto impegnativo, adatto a corridori che possono attaccare sull’ultima salita di Gallisterna come fece Alaphilippe in occasione dei Mondiali.

Il circuito, di poco più di 31 chilometri, andrà ripetuto per quattro volte, portando il dislivello totale a 3600 metri sui 225 chilometri totali da percorrere.

Il lotto dei favoriti comprende quei corridori che si stanno giocando anche la convocazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo, a partire da Gianni Moscon, Diego Ulissi e Alberto Bettiol.

Le donne saranno invece in scena in Puglia, a Monopoli.

La Rai trasmetterà in diretta la corsa maschile e in differita quella femminile. Gli appuntamenti sono per domenica 20 giugno alle 15:40 su Rai 2 per gli uomini e alle 19:10 su Rai Sport per le donne.