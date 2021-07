Le quattro squadre chiamate in causa sono la UAE della maglia gialla Tadej Pogaĉar, la Deceuninck Quickstep della maglia verde Mark Cavendish, la Jumbo Visma del secondo in classifica Jonas Vingegaard e la Bora Hansgrohe , che in questo Tour de France ha vinto due tappe con Nils Politt e Patrik Konrad. "Queste quattro squadre hanno un piccolo sfrigolio nella ruota posteriore", ha aggiunto l'anonimo accusatore.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".