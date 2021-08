Sempre più persone utilizzano la bicicletta ogni giorno come mezzo di trasporto, anche durante la stagione invernale. È un’ottima maniera per fare allenamento e permette di evitare l'uso dell’auto o dei mezzi pubblici.

L’utilizzo della bici in inverno può essere piacevole come in primavera o in estate, basta essere dotati del giusto equipaggiamento. Bisogna trovare il giusto compromesso, assicurandosi di rimanere al caldo e asciutti, evitando di sudare troppo. Il suggerimento è quello di vestirsi a strati: così facendo ci si potrà facilmente adattare all’eventuale cambiamento delle condizioni climatiche durante la brutta stagione.

Un intimo adatto

Esistono indumenti intimi sviluppati per le condizioni climatiche più proibitive e specifici per la protezione durante l’utilizzo di bici da corsa, da strada e in mountain bike nei periodi in cui il clima è freddo.

Sono maglie intime e sotto-pantaloni che presentano una membrana antivento sulla parte anteriore e assicurano una grande protezione dal freddo, garantendo ottima traspirabilità su tutto il corpo.

Giacche e pantaloni

In commercio si trovano, anche a buon mercato, giacche softshell che garantiscono calore senza compromessi, ideate e pensate per garantire un’ottima resa antivento nella parte anteriore e una elevata traspirabilità nella parte posteriore. Indipendentemente dal tipo di percorso, che sia pista ciclabile o nel traffico cittadino, è fortemente consigliato l’utilizzo di giacche certificate dalla norma EN1150 che garantiscono una completa visibilità a 360° in qualsiasi momento della giornata.

I pantaloni idrorepellenti in tessuto stretch permettono di seguire tutti i movimenti, garantiscono grande leggerezza e forniscono un’ottima protezione dagli schizzi di fango. Esiste inoltre una gamma di pantaloni e salopette dedicata alla performance, studiata principalmente per chi macina molti chilometri. Le peculiarità di questi prodotti sono la composizione morbida ed elastica, e la membrana antivento e idrorepellente che avvolge le zone cosce e tibia.

Guanti e copriscarpe

Esistono guanti dal taglio specifico per il Ciclismo, le cui caratteristiche principali sono un ottimo isolamento dal freddo, un'ottima idrorepellenza, e alcuni modelli sono dotati di funzione touch screen per poter azionare lo smartphone con i guanti.

I copriscarpe proteggono da vento, pioggia e fango. Ne esistono diverse versioni: frangivento, altre completamente impermeabili e altre ancora isolanti per le giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero.

Possono essere utilizzati su scarpe da corsa, scarpe da mountain bike e anche su scarpe di uso quotidiano, aiutano a mantenerle sempre pulite e soprattutto asciutte durante il percorso.

Scaldacollo

Lo scaldacollo è il perfetto compagno di viaggio per ogni pedalata nella stagione fredda. Si adatta ad ogni utilizzo, tanto che può essere utilizzato come scaldacollo, sottocasco e fascia per la testa.

Infine, quando le giornate si accorciano, è bene assicurarsi di mantenere un alto grado di visibilità, soprattutto nel traffico. È fondamentale avere le luci anteriori e posteriori in buone condizioni, così come tutti gli elementi riflettenti della bicicletta. È molto importante che la bici sia dotata di luci e catarifrangenti: la luce anteriore deve essere bianca o gialla, la luce posteriore rossa così come i catarifrangenti posteriori, mentre quelli montati sui pedali e le luci laterali devono essere gialle.