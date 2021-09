Continua l'estate magica di Gianmarco Tamberi che dopo la vittoria dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si aggiudica anche la vittoria della Diamond League, diventando così il primo italiano nella storia di questa competizione a riuscirci.

Gimbo con una prova di forza straordinaria è riuscito a chiudere in bellezza questa fantastica stagione sportiva, con l'ultimo salto di ben 2,34 metri.

Festa grande per Tamberi che è diventato un vero e proprio idolo conquistando il "Diamante".

Dopo Tokyo arriva un altro grande risultato a Zurigo per Tamberi

Cambia la sede, ma non il risultato, infatti tra queste due città che distano tra di loro 9538 km, da Tokyo a Zurigo, il risultato è rimasto invariato il campione nel salto in alto è sempre Gianmarco Tamberi.

Una stagione da incorniciare e da ricordare per sempre nella mente di Gimbo e di tutti gli amanti dello sport, con la vittoria delle Olimpiadi, del meeting di Chirzow e della Diamond League a Zurigo.

In terra svizzera Gianmarco Tamberi piazza così il tris nella sua prova del salto in alto. Con soli due tentativi è riuscito a vincere contro l'ucraino Protsenko e il russo Ivanyuk entrambi rimasti fermi a 2,30 metri. L'italiano era arrivato a quota 2,32 metri, ma non contento ancora del suo risultato ha voluto provare anche a saltare ai 2,34 metri, riuscendoci, ponendo così fine alla serata e alla stagione nel migliore dei modi per lui e per l'atletica italiana.

Gimbo è stato di un altro livello per i suoi avversari che non hanno potuto, in nessun modo, contrastarlo o cercare di insidiare la sua prima posizione in classifica.

Ora Gianmarco Tamberi è proiettato verso il futuro, verso il 2022, ma per il campione Olimpico sembra essere arrivato il momento di godersi tutti questi successi stagionali che con molta probabilità lo porteranno ad essere il numero 1 nel ranking mondiale, un risultato che ad inizio stagione sembrava impossibile.

Tamberi è diventato un mito per i tifosi

I risultati che Tamberi e tutto il movimento italiano dell'atletica hanno raggiunto nel corso di questa stagione al livello europeo e mondiale hanno avvicinato molti italiani al mondo dell'atletica. In particolare però molte persone si sono innamorate della semplicità di Gimbo e della suo grande fair play quando nella serata di ieri ha incominciato a dare consigli agli avversari durante la gara, in seguito si è reso protagonista anche di numerosi show con il pubblico che lo ha incitato ad ogni singolo salto.

Dopo l'ultimo salto Tamberi scende dal materassino, solleva nel cielo di Zurigo il trofeo della Diamond League e va verso la sua borsa, da quest'ultima tira fuori la medaglia d'oro di Tokyo 2020. Alla fine con tutti questi trofei Gimbo completa la serata con un giro di campo con la bandiera italiana sulle sue spalle.