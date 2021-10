Mentre la stagione agonistica si è ormai conclusa, il mondo del Ciclismo professionistico sta vivendo ancora delle giornate importanti nel dietro le quinte. Il mercato sta sistemando le ultime trattative e i colpi per definire il quadro delle squadre e dei relativi organici che saranno al via del 2022. Tra le notizie più sorprendenti c’è la probabile rottura tra Tiesj Benoot e il Team DSM. Il corridore belga era ancora sotto contratto con la squadra di Iwan Spekenbrink anche per la prossima stagione, ma le parti dovrebbero arrivare ad una rescissione anticipata.

Ciclismo, Jumbo e UAE su Benoot

Tiesj Benoot era arrivato alla Sunweb, quello che ora è il Team DSM, all’inizio della stagione 2020, dopo aver vissuto la prima parte della carriera alla Lotto Soudal. Il corridore belga e la squadra avevano poi rinnovato il contratto fino al 2022, ma quell’accordo sarà con ogni probabilità annullato. Tra il vincitore della Strade Bianche 2018 e il team diretto da Spekenbrink sono sorti dei contrasti che sembrano insanabili e le due parti avrebbero già avuto dei colloqui per arrivare alla risoluzione del contratto.

Non è la prima volta che la DSM ha dei problemi simili con i suoi corridori. Quello di Benoot sarebbe l’ultimo di una lunga serie di contratti rescissi, una tendenza iniziata con Marcel Kittel e proseguita con Warren Barguil, Edward Theuns, Tom Dumoulin, Michael Matthews e Marc Hirschi.

In attesa di un annuncio ufficiale sulla rottura del contratto, Benoot è già stato messo nel mirino dalla Jumbo Visma, che sarebbe pronta ad ingaggiarlo subito e a rafforzare ulteriormente il suo organico, ma anche la UAE ha mostrato il suo interesse per il corridore belga.

Copeland: ‘Tutti vorrebbero il Dumoulin delle Olimpiadi’

La stessa Jumbo Visma è stata interessata da numerosi voci riguardanti il futuro di Tom Dumoulin. Il campione olandese ha vissuto una stagione di alti e bassi e in cui è successo veramente di tutto, dai propositi di ritiro dello scorso inverno all’argento olimpico di Tokyo 2020.

Nonostante abbia chiuso la stagione con un incidente in allenamento, Dumoulin è sembrato deciso a proseguire la carriera. Nelle scorse settimane L’Equipe ha rivelato che l’ex Campione del Mondo a cronometro avrebbe rotto il contratto con la Jumbo Visma per passare alla Bike Exchange.

La notizia è stata poi smentita, ma l’affare potrebbe essere solo rimandato di un anno, quando Dumoulin arriverà a fine contratto con la Jumbo. A confermare l’interesse per il campione olandese è stato Brent Copeland, Team manager della Bike Exchange. “Dumoulin è un corridore che sarà sul mercato alla fine del 2022. E’ un corridore che tante squadre vorrebbero se corresse come ha fatto alle Olimpiadi” ha dichiarato il manager sudafricano, che aspetterà i risultati della prossima stagione per capire quali sono le intenzioni del vincitore del Giro 2017.

“Se vuole portare avanti le sue ambizioni come uomo di classifica per i grandi giri, allora è sicuramente un corridore con cui possiamo parlare per il futuro e con cui potremmo lavorare. Dobbiamo vedere come andrà il prossimo anno e se ha ancora intenzione di investire nelle corse di tre settimane. È uno dei tanti corridori che abbiamo nella nostra lista e a cui pensiamo per il futuro’ ha commentato Copeland.

Nuovo staff per la Movistar

Il Team Movistar, perso Miguel Angel Lopez che è tornato alla Astana, sta invece operando principalmente sul mercato dei tecnici per comporre uno staff molto rinnovato in vista della prossima stagione. La squadra spagnola si è separata da Josè Luis Arrieta, suo storico corridore e poi direttore sportivo.

Arrieta avrebbe avuto degli attriti con Patxi Vila, ex preparatore di Sagan e ora figura centrale nello staff tecnico della Movistar.

Dal 2022 nella squadra spagnola lavoreranno anche Josè Ibarguren Taus, già medico della Lampre e della Deceuninck Quickstep, e Leonardo Piepoli. L’ex corridore pugliese farà così il suo ritorno a tempo pieno nel ciclismo del World Tour dopo aver chiuso la sua carriera agonistica nel 2008 con una squalifica per doping. Negli ultimi anni, Piepoli è diventato un affermato preparatore, occupandosi tra gli altri anche di Alberto Bettiol. Altro nuovo innesto dello staff Movistar è quello di Ivan Velasco, già corridore con la Euskaltel ed ora esperto di biomeccanica.