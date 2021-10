Dal 2022 la squadra diretta da Aleksandr Vinokourov prenderà il nome di Astana Qazaqstan Team, nome che rimanda neanche troppo in maniera implicita al Kazakistan, ovvero la nazione di origine della squadra.

Aleksandr Vinokourov, dirigente della squadra, ha spiegato che Qazaqstan è un nuovo brand statale

Ad annunciare la novità è stato Aleksandr Vinokourov, dirigente della squadra. L'uomo ha prima spiegato che il nome di Qazaqstan è stato scelto in quanto è l'appellativo "più corretto e accurato" del Kazakistan nella trascrizione in Occidente. Vinokourov ha poi continuato, affermando che Qazaqstan sarà un vero e proprio brand del Kazakistan che verrà diffuso a livello internazionale.

All'interno di tale sigla rientreranno la cultura, la lingua, le tradizioni centenarie e le strategie di sviluppo del Paese diffuse nel mondo odierno.

Il campione olimpico di Londra 2012 ha poi affermato che Qazaqstan non sarà solo un nome ma bensì un vero e proprio "aggiornamento della filosofia" di quello che è un progetto che ha come scopo quello di enfatizzare l'integrazione tra la squadra del Ciclismo e la promozione della Repubblica.

'Stiamo lavorando a un progetto alternativo che annunceremo presto'

Il direttore sportivo ha poi aggiunto come, in questi giorni, siano tutti a lavoro per preparare la prossima stagione e per registrare le squadre. Parallelamente a queste procedure, però, Vinokurov ha voluto far sapere che la squadra è al lavoro anche per realizzare un nuovo e alternativo progetto, che dovrebbe essere annunciato entro breve.

Come detto in precedenza, l'Astana è stata per anni un punto di riferimento per il ciclismo mondiale e azzurro. Per diversi anni, in particolare, la punta di diamante del team kazako è stato il nostro portabandiera Vincenzo Nibali, che proprio con la maglia del team kazako ha trionfato al Tour de France nel 2014. Un anno prima, sempre lo Squalo vinse con il team il Giro d'Italia.

Un ruolo importante nella storia della squadra lo ha avuto anche Fabio Aru, corridore sardo da poco ritiratosi dal mondo del ciclismo professionistico. Il Cavaliere dei 4 mori, con la maglia dell'Astana, ha ottenuto il terzo posto del podio nell'edizione del Giro del 2014, mentre nell'anno successivo ha centrato la vittoria nella Vuelta di Spagna. Negli ultimi anni le prestazioni del club sono decisamente peggiorate: basti pensare che nel 2021 il team non ha ottenuto nessuna vittoria di tappa nei tre grandi giri.