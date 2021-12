L’attesa gara di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole, che ha presentato la novità assoluta di un tracciato completamente innevato, ha regalato grandi emozioni. Se nella prova maschile la corsa ha visto uno show solitario di Wout Van Aert, che è andato a vincere con largo margine su Michael Vanthourenhout e Tom Pidcock, in campo femminile la gara si è risolta in un finale mozzafiato. Marianne Vos è stata la protagonista assoluta della prova, ma a causa di un problema meccanico, avvenuto nel secondo dei cinque giri in programma, e di una caduta in un disperato tentativo di sorpasso finale, si è dovuta accontentare della seconda piazza alle spalle della giovane connazionale Fem Van Empel.

Il ciclocross sulla neve della Val di Sole

La tappa odierna della Coppa del Mondo di ciclocross era attesa con particolare curiosità. Per la prima volta, i campioni e le campionesse della specialità si sono dovuti confrontare su un percorso completamente innevato, una novità suggestiva che implicava anche qualche dubbio sull’effettiva riuscita della corsa. La giornata si è aperta con la prova femminile, che ha regalato una corsa elettrizzante.

Il gruppo si è subito fortemente selezionato nelle fasi iniziali e davanti si è portata la giovane olandese Fem Van Empel, inseguita dalle connazionali Denise Betsema e Marianne Vos.

Vos è stata però bloccata a lungo da un incidente meccanico, un salto di catena avvenuto nel secondo giro.

La sette volte iridata è sprofondata al settimo posto ad un minuto di distacco da Van Empel.

La fuoriclasse olandese non si è però data per vinta ed ha iniziato una prodigiosa rimonta in cui ha messo in risalto tutte le sue straordinarie doti tecniche, in una corsa costellata da inevitabili errori e scivolate. Il finale è stato particolarmente emozionante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vos ha recuperato metro su metro, riportandosi in scia alla Van Empel ormai a poche centinaia di metri dall’arrivo. All’ultima curva la Vos ha tentato il tutto per tutto, infilandosi all’interno e superando l’avversaria, ma è andata a sbattere contro il paletto interno di delimitazione del circuito ed è finita a terra. Anche la Van Empel è rimasta bloccata, ma è riuscita a ripartire più velocemente ed è così andata a vincere.

What a spectacular finish in Val di Sole! 😲 Marianne Vos takes a risk to pass Fem Van Empel in the last corner, but crashes and finishes second. Maghalie Rochette 🥉.

📺 Follow the action 👉 https://t.co/vHcqDg15CP #CXWorldCup pic.twitter.com/i2azXD7MzC — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 12, 2021

Vos: ‘Contenta del secondo posto’

Marianne Vos si è dovuta accontentare della seconda piazza dopo una corsa spettacolare, finendo davanti alla canadese Maghalie Rochette e a Eva Lechner, prima delle azzurre. “Sono delusa per quell’errore all’ultima curva, ma sono comunque contenta. A metà corsa non speravo più di poter lottare per la vittoria”, ha dichiarato Vos al termine della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole.

“Fem ha corso alla grande, so di aver commesso un errore e di non essere riuscita a rimediare. Sapevo che sarebbe stato difficile superarla sul rettilineo finale, ho dovuto provare quell’attacco, non c’erano altre opzioni, ma lì ho fatto quell’errore. Dopo c’era poco spazio per recuperare, ecco perché sono contenta di questo secondo posto”, ha commentato Marianne Vos.