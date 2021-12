Nell’ultimo giorno dell’anno la UAE Emirates ha confermato le ultime mosse di mercato e l’organico definitivo per la stagione 2022. La squadra mediorientale si è identificata quest’anno nel suo indiscusso leader Tadej Pogačar, indiscusso numero uno del Ciclismo mondiale. Le scelte operate dal team nel ciclo mercato hanno avuto come obiettivo sia il rafforzamento di quella parte di organico che sostiene il campione sloveno, ma anche la ricerca di opzioni alternative per ottenere risultati e vittorie ai massimi livelli. La UAE ha infatti rafforzato il settore degli sprint con l’arrivo di Pascal Ackermann e Álvaro Hodeg, e aggiunto un secondo leader per le corse a tappe, il portoghese João Almeida.

Ciclismo, la Spagna attende Pogačar e compagni

A meno di un mese dalle prime corse della stagione 2022, la UAE Emirates ha definito quello che sarà l'organico e il primo appuntamento ufficiale del percorso di preparazione. La squadra capitanata dal numero uno del ciclismo, Tadej Pogačar, si radunerà il 5 gennaio in Spagna, confidando in condizioni climatiche favorevoli per passare un periodo di intensi allenamenti.

È qui che si ritroveranno tutti insieme per la prima volta i trenta corridori che compongono il gruppo UAE per il 2022. La squadra è stata molto rinnovata rispetto alla passata stagione, in cui tutto è ruotato attorno al fuoriclasse sloveno, vincitore al Tour, alla Liegi e al Lombardia.

Le scelte del ciclo mercato preannunciano una squadra che vuole aiutare al meglio il suo leader indiscusso, ma anche vincere su altri terreni e con altri uomini.

I nuovi corridori della UAE Emirates per il 2022 sono ben otto. La squadra ha scelto di aggiungere due nuovi sprinter, il tedesco Pascal Ackermann e il colombiano Álvaro Hodeg, per rinforzare un settore che quest’anno ha deluso con un Fernando Gaviria molto sottotono.

L’ingaggio più altisonante è però quello di João Almeida, che promette di diventare il numero due della squadra per le corse a tappe. Con Pogačar e il portoghese, la UAE potrà presentarsi al via di tutti e tre i grandi giri con carte potenzialmente vincenti o almeno da podio.

Gli arrivi di George Bennett e di Marc Soler serviranno invece a rinforzare il gruppo che sostiene Pogačar nelle corse a tappe.

Gli ultimi tre innesti riguardano tre giovani talenti che rappresentano un investimento per il futuro. Sono Alexys Brunel, Felix Groß e Joël Suter, annunciati a conclusione del mercato. Suter è un giovane svizzero in arrivo dalla Bingoal. Quest’anno si è messo in evidenza al Giro di Svizzera, dove ha concluso una tappa al quarto posto. Buon passista e specialista delle crono, Suter sarà inizialmente un uomo d’appoggio per la UAE, in attesa di scoprire quale sarà il suo potenziale e il suo margine di crescita.

Via Kristoff, non confermato Richeze

Agli otto nuovi arrivi fanno da specchio nove addii. Il più pesante è quello di Alexander Kristoff, quindici vittorie in maglia UAE, ma apparso in decisa fase calante in quest’ultima stagione.

Il norvegese andrà alla Intermarché insieme al connazionale Bystrom. Ben quattro corridori hanno preso la via della Astana. Sono Valerio Conti, che lascia il team dopo ben otto stagioni, David de la Cruz, Joe Dombrowski e Alexandr Riabushenko. Il colombiano Cristian Camilo Muñoz, talento rimasto inesploso, tornerà a casa nella piccola EPM Scott. Infine Marco Marcato ha deciso di chiudere la carriera dopo ben diciassette stagioni passate nel ciclismo professionistico, mentre Max Richeze non è stato confermato e non ha ancora trovato un nuovo team per proseguire l’attività.

