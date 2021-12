È un dominio assoluto quello che Wout Van Aert sta imponendo nel mondo del ciclocross. Nella tappa di Heusden Zolder del Superprestige, il fuoriclasse belga ha segnato la quinta vittoria stagionale, in altrettante gare disputate, al termine di un autentico show solitario. Su un percorso molto più veloce di quello visto il 26 dicembre a Dendermonde in Coppa del Mondo, e che preannunciava una competizione più equilibrata, Van Aert ha imposto in realtà una supremazia ancora più netta. Il campione della Jumbo Visma se ne è andato da solo già nel secondo dei nove giri in programma, mentre il grande rivale Mathieu Van der Poel è sprofondato nelle retrovie e ha chiuso una giornata da dimenticare alla svelta con un mesto ritiro.

Van Aert subito al comando

La corsa di ciclocross di Heusden Zolder, tappa del Superprestige, prometteva una rivincita tra i due fenomeni della specialità, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, dopo la prima sfida stagionale conquistata il 26 dicembre dal belga a Dendermonde. Il classico percorso ricavato attorno al circuito automobilistico di Zolder si è rivelato veloce e con poco fango, ma Wout Van Aert è riuscito ugualmente a scavare un divario nettissimo tra sé e la concorrenza, rimarcando una condizione già particolarmente brillante. Il belga, partito in seconda fila, ha lasciato condurre Soete nel primo giro, poi ha preso decisamente il comando nel secondo, seguito da Toon Aerts e Quinten Hermans.

Un piccolo errore di Aerts ha permesso a Van Aert di fare un primo vuoto alle sue spalle e di isolarsi in testa.

Il campione della Jumbo Visma ha fatto un autentico show per un paio di giri, pedalando a ritmi vertiginosi e aumentando rapidamente il suo vantaggio. Mathieu Van der Poel non è riuscito a raccogliere la sfida e di fatto l’atteso confronto diretto tra i due fenomeni è finito subito.

less than 15 minutes in and @woutvanaert has already opened up a formidable gap at #SPHeusdenZolder pic.twitter.com/L4E4KXBSjK — GCN Racing (@GcnRacing) December 27, 2021

Bel podio di Pidcock, Iserbyt leader del Superprestige

Partito in quarta fila, Van der Poel ha faticato un po’ per farsi largo nelle fasi iniziali e non è riuscito a farsi trovare nel posto giusto quando il suo rivale storico ha aperto il gas.

Il Campione del Mondo ha poi cercato di rimediare portandosi in seconda posizione e accelerando l’andatura, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso gli altri corridori e la sua azione si è presto spenta. Van der Poel si è visto superare da diversi avversari ed ha denotato delle grandi difficoltà, forse dovute anche ad una scivolata non ripresa dalle telecamere. Dopo aver navigato per un po’ nelle retrovie, il fuoriclasse olandese ha deciso di chiudere questa giornataccia con un ritiro e con qualche pensiero per queste prime uscite non proprio esaltanti nella sua stagione di ciclocross.

Wout Van Aert è invece volato via imprendibile, anche se verso metà gara è incappato in una caduta che gli ha consigliato una gestione più prudente della seconda parte della corsa.

Negli ultimi giri il campione belga ha pedalato senza prendere rischi, ma mantenendo ugualmente un ampio vantaggio sugli inseguitori. Ad oltre un minuto dal belga si è accesa una bella sfida per il secondo posto tra Eli Iserbyt e Tom Pidcock, che ha avuto la meglio allo sprint. Iserbyt si è potuto consolare con i punti della terza piazza che gli hanno permesso di consolidare la sua posizione di leader della classifica generale del Superprestige. Quinten Hermans ha chiuso al quarto posto, quindi si sono piazzati Toon Aerts e Corne Van Kessel.