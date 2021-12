Si è tenuta questo 23 dicembre al Quirinale a Roma la cerimonia di consegna del tricolore agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici invernali (4-20 febbraio) e paralimpici (4-13 marzo) di Pechino 2022.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato la bandiera a Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica nella discesa libera, e a Giacomo Bertagnolli, campione paralimpico di Sci alpino.

Durante la cerimonia parole importanti sono state espresse del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, per la fine del mandato del Capo dello Stato.

"Per sette anni lei è stato il nostro presidente, il nostro faro. Le diciamo grazie - ha affermato Malagò - Questo ennesimo incontro è una formidabile sottolineatura della sua infinita, costante, umana, competente attenzione nei confronti dello sport italiano".

Al suo messaggio di ringraziamento si è unito anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ha evidenziato come Mattarella si sia mostrato sempre presente per il mondo paralimpico.

Le parole del Presidente Mattarella agli atleti

"Benvenute e benvenuti al Quirinale. Da oggi inizia per voi un'avventura affascinante". Si rivolge così Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici nel suo discorso. "I successi che l'Italia ha conquistato quest'anno hanno consentito di smentire un cliché, diffuso in Europa, di un popolo italiano indisciplinato", ha affermato il Presidente, ricordando come, pure nella difficoltà dell'emergenza pandemia, gli atleti abbiano trovato diverse modalità per allenarsi e tenersi in forma.

Il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare anche come lo sport abbia tenuto compagnia agli italiani durante la pandemia: "Si dice spesso, ed è vero, che durante l'emergenza pandemia il nostro Paese ha sofferto molto e nell'anno che sta per concludersi e in quello che sta per aprirsi lo sport è stato una risposta di speranza e ottimismo".

In chiusura è arrivato l'augurio e l'incoraggiamento agli azzurri: "A Pechino renderete onore al nostro Paese e alla nostra bandiera. Auguri."

Pechino22: il Playbook per la sicurezza

A meno di due mesi dall'inizio dei Giochi invernali si delineano anche le regole di sicurezza anti-covid19 che staff e atleti dovranno rispettare durante la manifestazione sportiva.

Questa mattina, infatti, il vicepresidente e segretario generale del Comitato Organizzatore di Pechino 2022, Han Zirong, ha illustrato nel dettaglio i punti principali del PlayBook. Le disposizioni prevedono che tutto il personale olimpico dovrà aver completato il ciclo vaccinale almeno 14 giorni prima di recarsi in Cina per poter essere esentato dall'isolamento e entrare nelle cosiddette "bolle". Chi opererà all'interno di queste bolle inoltre, dovrà sottoporsi quotidianamente al tampone e potrà viaggiare solo a bordo di veicoli speciali. Non sarà consentito nessun contatto con persone al di fuori delle bolle.

Delle raccomandazioni arrivano anche per il tifo agli atleti: "Sarà possibile applaudire e tifare, ma è fortemente sconsigliato togliere la mascherina per cantare o gridare".