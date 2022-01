Continua il sogno di Matteo Berrettini e dell'Italia sportiva intera agli Australian Open 2022 in corso di svolgimento a Melbourne.

Il tennista italiano, attualmente numero 6 del ranking ATP sarà infatti impegnato nella semifinale del prestigioso torneo australiano, primo Slam stagionale. Ad attendere l'italiano ci sarà nientemeno che Rafa Nadal, attuale numero 5 del mondo e uno dei grandi favoriti della vigilia dopo l'esclusione di Novak Djokovic.

Berrettini eroico, ma con Nadal servirà l'impresa

Il cammino di Matteo Berrettini in questa edizione degli Australian Open lo ha visto battere in serie Nakashima, Kozlov, il talento spagnolo Alcaraz, Carreno Busta e l'ostico francese Gael Monfils.

Contro quest'ultimo Berrettini si è imposto in cinque set, in un match che sembrava a senso unico dopo i primi due set dominati del 25enne romano. Nel terzo e nel quarto set un calo fisico evidente dell'azzurro e una maggior fiducia del francese sembravano preludere ad una clamorosa vittoria in rimonta di quest'ultimo. Nel quinto e decisivo set Berrettini ha però ripreso fiducia nei propri mezzi ed ha recuperato la consueta efficacia del dritto e servizio, chiudendo il match sul punteggio di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Per l'italiano è il miglior risultato a Melbourne, nonchè la terza semifinale in uno Slam. La prima, arrivata allo Us Open 2019, lo vide affrontare per la prima e fino ad ora unica volta proprio Rafa Nadal, che si impose in tre set.

Lo spagnolo, dopo un 2021 avaro di soddisfazioni e alle prese con diversi acciacchi, si è presentato ai nastri di partenza del primo Slam stagionale. L'assenza per i noti motivi del numero 1 Novak Djokovic, detentore del titolo, e l'indubbio talento del campione maiorchino, hanno posto Nadal in cima alla lista dei candidati alla vittoria finale.

Nonostante la presenza di candidati più giovani e agguerriti come Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, lo spagnolo è sempre il rivale più temuto da tutti e i 20 Slam conquistati in carriera spiegano bene il perchè. Nel match dei quarti Nadal ha disputato una vera e propria battaglia con il canadese Shapovalov, uscendone vincitore in cinque set con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco.

Una battaglia che potrebbe aver influito sulla forma dell'iberico, il quale però ha spesso dimostrato di sapersi riprendere in brevissimo tempo. A Berrettini servirà la partita perfetta, nella quale dovrà sbagliare pochissimo al cospetto di un campione mai domo.

Berrettini in, Sinner out contro il greco Tsitsipas

Per un italiano che è riuscito a raggiungere il penultimo atto del torneo, un altro ha dovuto invece arrendersi di fronte ad un avversario al momento di un altro livello. Jannick Sinner ha infatti perso il suo match dei quarti di finale contro il greco Tsitsipas, vincitore in soli tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Una sconfitta netta per il giovane talento italiano, il quale però continua il suo percorso di crescita arrivando un'altra volta alle fasi finali di un torneo prestigioso.

Di contro Tsitsipas proseguirà la sua rincorsa al primo successo in uno Slam. Prima però dovrà vedersela con il russo Medvedev, vincitore degli Us Open 2021. Il russo, attuale numero 2 ATP ha vinto in 6 dei precedenti 8 match disputati contro il greco e ha dimostrato in questi giorni di poter ripetere l'exploit di Flushing Meadows anche in Australia.

Berrettini-Nadal: dove vedere il match

Il match tra Matteo Berrettini e Rafa Nadal, semifinale degli Australian Open 2022, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) a partire dalle 4:30 di venerdì 28 gennaio 2022.

Eurosport è visibile in streaming tramite le piattaforme di DAZN, Now TV, SkyGo ed Eurosport Player. A seguire verrà trasmessa anche la seconda semifinale, Tsitsipas-Medvedev.