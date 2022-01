Tra i ciclisti più importanti e rappresentativi di questi ultimi anni c'è sicuramente Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates, infatti, ha vinto le ultime due edizioni del Tour de France e, stando alle sue intenzioni, non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi: nella prossima stagione, infatti, il ciclista cercherà di fare una vera impresa sportiva, correndo (per vincere) sia la

Grand Boucle francese che la Vuelta di Spagna. Solo tre ciclisti, nella storia del Ciclismo, sono riusciti in questa impresa, a dimostrazione della complessità dell'obiettivo che ha messo nel mirino lo sloveno.

L'unica classica che dovrebbe saltare è la Parigi-Roubaix

Come reso noto dallo stesso corridore, la sua stagione si aprirà con l'UE Tour, ma solo in primavera, però, si inizierà a fare sul serio. Pogacar, infatti, debutterà al Giro delle Fiandre, definita come una vera e propria "sfida" dallo stesso corridore che ha sottolineato come sia un ottimo banco di prova per il Tour de France e per il ciottolato.

In totale, il corridore della UAE Team Emirates parteciperà a quattro classiche: l'unica che dovrebbe saltare è la Parigi-Roubaix.

Pogacar ha comunque voluto sottolineare come l'obiettivo futuro sia quello di partecipare a tutte le classiche. Sempre in primavera, poi, Pogacar non prenderà parte neanche al Giro d'Italia, durante il quale il team degli Emirati verrà rappresentato dal portoghese Almeida.

Nel 2019 lo sloveno ottenne il terzo posto alla Vuelta

Per quanto riguarda la doppia partecipazione a Tour e Vuelta, Pogacar ha ammesso che questa è "l'idea principale". Il corridore ha comunque voluto sottolineare come a così tanta distanza di tempo non si possa mai sapere cosa può succedere "durante la stagione". L'obiettivo di Pogacar è comunque di quelli molto ambiziosi.

Nella storia, come già detto, sono solo tre i corridori che sono riusciti in tale impresa. Il primo è stato il francese Anquetil, nel 1963 ha portato a casa sia la maglia gialla che quella rossa. Stesso esito è riuscito a ottenere Hinault nel 1978, quando con la maglia della Renault-Gitane trionfò in terra iberica e anche in quella francese.

L'ultimo corridore che è riuscito a vincere sia il Tour che la Vuelta è stato Chris Froome, che con la maglia del Team Sky ha vinto la Vuelta davanti a Vincenzo Nibali e che ha portato a casa quello che è stato il suo terzo Tour de France di fila.

La prima (e ultima) partecipazione di Tadej Pogacar alla Vuelta è stata nel 2019, quando lo sloveno arrivò terzo nella classifica generale dietro Roglic (vincitore della corsa) e lo spagnolo Alejandro Valverde. In quell'occasione, Pogacar vinse la classifica giovani.