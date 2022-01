In queste ultime settimane si sono moltiplicate le storie di corridori che non sono riusciti a trovare un team per la prossima stagione e che per questo hanno deciso di annunciare il proprio ritiro. Tra gli svincolati, ad esempio, c'è anche Domenico Pozzovivo, per anni tra i corridori più importanti in Italia.

Una storia dal tenore opposto, però, è quella che ha scelto di raccontare Alessandro Verre, giovane lucano di 20 anni, che in una intervista a Tuttobiciweb ha raccontato di aver firmato un contratto triennale (il primo da professionista) che lo lega alla squadra francese Arkea Samsic.

'Cambiamento fisiologico nel ciclismo'

Il ciclista Verre, ha raccontato il passaggio che lo ha portato a essere da ciclista di mountain bike a un pro del Ciclismo di strada. In particolare ha ammesso di aver scelto questa opzione in quanto è in strada che si è fatta "la storia" del ciclismo ed è l'asfalto che permette di avere una buona visibilità.

Tale evoluzione è - secondo il ciclista italiano - uno dei cambiamenti fisiologici che meglio rappresentano il ciclismo moderno. Alessandro, infatti, ha sottolineato come i giovani di oggi vengano abituati sin da piccoli a fare un po' "di tutto" all'interno del ciclismo, in modo tale da avere una base su cui lavorare per ogni tipo di disciplina. Questo aspetto, secondo Verre, è importantissimo perché "aiuta a formarti come corridore".

'Avevo offerte anche dal World Tour'

Il giovane ciclista ha poi ammesso di aver ricevuto delle offerte importanti anche dall'Italia e da team che corrono nel World Tour. Nonostante questo, però, la scelta è ricaduta sul team francese per diversi motivi.

Verre ha affermato di aver scelto l'Arkea Samsic in quanto "mi hanno voluto fortemente, credono molto in me e non mettono pressioni: vogliono che io faccia esperienza per crescere il più possibile".

Al di là del team, però, Alessandro ha anche ammesso di aver optato per andare in Francia in quanto, nel paese transalpino, si vive il ciclismo in un modo differente rispetto all'Italia. A dimostrazione di questo, Verre ha invitato a pensare al Tour de France, ovvero "il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio".

Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, Alessandro non si è voluto sbilanciare e ha invitato tutti ad attendere che la squadra pubblichi il calendario completo degli eventi. C'è molta attesa, comunque, per ciò che attende il team francese nella prossima stagione: l'Arkea, insieme all'Alpecin Fenix, è infatti uno dei team professionistici ad avere la wild car per i Grandi Giri.