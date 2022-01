In questi giorni, in Venezuela, si sta correndo la Vuelta al Tachira, corsa di ciclismo a tappe maschile di livello 2.2 e che è stata inserita nell'UCI America Tour. Nella seconda tappa, andata in scena nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, alcuni ciclisti sono stati protagonisti di una brutta caduta in gruppo. Anche se non se ne conoscono con esattezza le cause, vedendo il video si può notare come l'asfalto fosse molto bagnato ed è probabile che questo abbia contribuito alla caduta.

Numerosi i ciclisti rimasti a terra dopo l'impatto

Il video di quanto avvenuto è stato pubblicato su Twitter dall'utente Julio Enrique Rangel.

Il filmato spiega benissimo ciò che è avvenuto. Le riprese iniziano inquadrando il gruppone arrivare a tutta velocità in una strada pianeggiante che, come già detto, appare molto bagnata (e, in alcuni punti, quasi allagata). A causa di questo, infatti, non appena transitano i ciclisti si solleva da terra un vero e proprio muro d'acqua, dal quale si vedono cadere numerosi corridori che perdono il controllo delle loro bici finendo a terra.

Lo spettatore che stava riprendendo, subito dopo l'impatto, ha per qualche secondo tolto l'inquadratura, probabilmente nel tentativo di mettersi al sicuro per evitare di venire travolto. Una volta che si torna sui corridori, però, si possono notare una decina di ciclisti finiti a terra.

Qualcuno è fortunatamente riuscito a rialzarsi subito, rimettendosi in sella alla propria bici e ripartendo. Altri, invece, sono rimasti a terra, raggiunti da quelli che sembrerebbero essere degli spettatori.

🚨 Así fue, la fuerte y masiva caida que sufrieron varios ciclistas de la 57 Vuelta al Táchira 2022



En el cumplimiento de la segunda etapa, Los Almendros / Ciudad Bolivia



Julio Enrique Rangel @juliorangeljer pic.twitter.com/0VdESFOhzx — Ciclismo Táchira 2022 (@lavueltachira) January 17, 2022

La corsa ha visto il primo successo per il team italiano Corratec

Al di là di questo spiacevole episodio, la Vuelta al Tachira sta comunque dando soddisfazioni al ciclismo italiano.

La tappa, infatti, è stata alla fine vinta dal serbo Dusan Rajovic, che corre per il team italiano della Corratec. Per la squadra di livello Continental è stata la prima vittoria, molto importante se si pensa che la squadra (nata con il patrocinio della città di Montecatini Terme) è stata fondata solo nello scorso autunno.

La vittoria, sicuramente, ha dato molto fiducia a una squadra che (almeno nelle intenzioni) avrebbe voluto incominciare la propria avventura direttamente tra i Professional.

Rajovic, con la vittoria di tappa, è riuscito anche a conquistare la maglia gialla da leader della classifica generale, eguagliando il tempo del colombiano John Antonio Colon. Proprio quest'ultimo è stato battuto nella volata finale dal serbo, che è così riuscito a portare a casa la nona vittoria in carriera da professionista.