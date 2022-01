Si è chiusa con un trionfo la stagione di ciclocross di Wout Van Aert. Il fuoriclasse belga aveva fissato al Campionato nazionale il suo appuntamento di chiusura della stagione invernale e non ha tradito le attese. La corsa, che si è tenuta il 9 gennaio sul mare di Middelkerke, si è trasformata in uno show solitario del campione in carica, che ha mantenuto il suo titolo annichilendo fin dalle battute iniziali la concorrenza. Van Aert ha così conquistato la sua quinta maglia di Campione del Belgio di ciclocross e ora si appresta a concentrarsi nuovamente sul Ciclismo su strada.

Van Aert, uno show a Middelkerke

La stagione di ciclocross di Wout Van Aert si è racchiusa in poco più di un mese, da inizio dicembre fino al Campionato del Belgio a Middelkerke. Il fuoriclasse della Jumbo-Visma ha disputato dieci gare, vincendone nove e perdendo solo nella tappa di Coppa del Mondo di Hulst, dove è stato però condizionato da un incidente meccanico. Van Aert ha imposto ovunque una chiara supremazia, con dimostrazioni di forza eccezionali, e anche nel Campionato belga la sua prova è stata dominante.

A ospitare la corsa è stato un tracciato disegnato sul mare, con passaggi sulla sabbia che hanno messo in evidenza la potenza e le doti di podista di Van Aert.

Il campione belga ha preso subito il comando delle operazioni e fin dal primo giro ha imposto un passo insostenibile per i suoi avversari, che hanno commesso anche diversi errori nel tentativo di tenergli testa.

‘Ho vinto la gara più importante del mio inverno’

Due dei più accreditati rivali di Van Aert, Eli Iserbyt e Toon Aerts, sono andati incontro a una brutta giornata.

Iserbyt è partito male, è rimasto invischiato nelle retrovie ed ha finito per ritirarsi. Aerts è invece caduto e non è neanche riuscito a inserirsi nella lotta per il podio, concludendo con un deludente settimo posto.

La corsa di Wout Van Aert non ha invece conosciuto intoppi. Fatto subito il vuoto, il campione in carica ha aumentato sempre di più il suo vantaggio, per poi amministrare la corsa nell’ultima parte e conquistare in scioltezza la vittoria.

Per il fuoriclasse della Jumbo-Visma si tratta del quinto titolo di Campione del Belgio di ciclocross. Ad accompagnarlo sul podio sono stati Laurens Sweeck, secondo a 1’16’’, e Quinten Hermans, terzo a 1’27’’.

“Attribuisco grande importanza a questa maglia, sono in pochi ad averla vinta per cinque volte” ha commentato il vincitore al termine della prova. “Ho vinto la gara più importante del mio inverno” ha aggiunto Wout Van Aert, che ha confermato di aver chiuso con questa gara la sua stagione di ciclocross. Il corridore belga non prenderà parte ai Mondiali della specialità che si terranno nell’ultimo weekend di gennaio negli Stati Uniti, ma tornerà a concentrarsi sul ciclismo su strada.