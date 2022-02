Negli ultimi anni la Colombia è stato sicuramente una delle nazioni che ha sfornato il maggior numero di ciclisti vincenti, specie nei tratti in salita: Nairo Quitana, Egan Bernal, Miguel Angel Lopez e Rigoberto Uran (solo per citarne qualcuno) ne sono la dimostrazione perfetta.

Non deve stupire, dunque, che l'interesse verso il Ciclismo nel paese sudamericano sia alto, al punto da spingere ragazzini appena adolescenti a salire in sella alle loro biciclette per affrontare tratti in salita molto duri, solitamente affrontati da professionisti allenati per farlo.

Questo è quanto avvenuto pochi giorni fa, quando un 12enne si è di fatto allenato con Tom Dumoulin e Rigoberto Uran.

Il dodicenne ha tenuto benissimo il passo dei pro

L'intero fatto è stato documentato da Laurens Ten Dam, ex ciclista professionista olandese che, in carriera, è riuscito a posizionarsi per ben due volte in una top dieci in dei grandi giri. L'atleta, nonostante si sia ritirato oramai da anni, era in gruppo con Uran, Dumoulin e altri corridori professionistici.

Per preparare al meglio la prossima stagione ciclistica, i corridori hanno scelto di affrontare una salita di circa 15 km. A un certo punto, mentre erano intenti a pedalare, si è unito a loro un ragazzino che, in sella alla propria bici, si è messo praticamente a ruota dei pro.

Il giovane, con lo stupore di Ten Dam e degli altri ciclisti, ha tenuto il ritmo dei pro per tutta la durata dell'ascesa, senza perdere neanche un metro da quelli che sono alcuni dei corridori più importanti a livello internazionale. Il video dell'accaduto è stato pubblicato su Instagram e ha portato a una riflessione da parte di Ten Dam: ''La quantità di talento ciclistico in Colombia deve essere pazzesca''.

'Il futuro vincitore del Tour de France tra 12 anni'

Il post dell'ex ciclista si è concluso con un pizzico di ironia, definendo il ragazzino dodicenne come il ''futuro vincitore del Tour de France tra 12 anni''. Un fatto sicuramente curioso, che potrebbe essere servito anche per smorzare un po' l'attesa che, specie Dumoulin, potrebbe avere in vista dei prossimi impegni.

Il corridore olandese, infatti, viene da un periodo decisamente non semplice. Lo scorso anno, infatti, l'atleta aveva annunciato a gennaio uno stop dal mondo del ciclismo professionistico, sottolineando la volontà di prendere del tempo per sé e per pensare al suo futuro. Diversi i mesi di assenza per il corridore, che era tornato alle corse al Tour de Suisse. a giugno. Da lì un percorso che lo ha portato, in maniera graduale, a crescere e a tornare ad alti livelli, arrivando a conquistare la medaglia d'argento nella prova a cronometro delle Olimpiadi di Torkyo 2021. Nel corso della prossima stagione, l'obiettivo principale del ciclista sarà il Giro d'Italia, vinto nel 2017.