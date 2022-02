Nonostante i 39 anni compiuti e i tanti incidenti che hanno segnato la sua lunga carriera, Domenico Pozzovivo ha ancora la voglia e l’entusiasmo di un corridore alle prime armi. Lo scalatore lucano è pronto ad iniziare la sua diciottesima stagione nel Ciclismo professionistico dopo aver passato un inverno davvero particolare. Pozzovivo è rimasto a lungo in bilico sul baratro della chiusura forzata della carriera, dopo la chiusura della sua vecchia formazione, la Qhubeka NextHash. Ormai a stagione iniziata, quando le speranze di poter continuare a correre sembravano definitivamente svanite, l’ex corridore del Team Bahrain è stato chiamato dalla Intermarchè Wanty Gobert.

Pozzovivo: ‘Contento della forma attuale’

Domenico Pozzovivo ha firmato un contratto annuale e si appresta a fare l’esordio con la squadra belga. Lo scalatore di Policoro inizierà la sua stagione domani, mercoledì 16 febbraio, con la prima tappa della Vuelta Andalucia – Ruta del Sol. Con il suo percorso ricco di salite, la corsa spagnola darà al neo corridore della Intermarchè una misura del lavoro fatto da solo durante quest’inverno.

Alla vigilia di questo debutto, Pozzovivo ha raccontato come il grave incidente dell’agosto 2019, quando fu investito da una macchina durante un allenamento, gli abbia dato un’ulteriore spinta, anziché affossare l’ultima parte della sua carriera. “La possibilità di correre in questa stagione con la Intermarchè Wanty Gobert è molto importante per me.

Dopo l’incidente e i dubbi dei medici sulle possibilità di tornare in bicicletta, dentro di me è bruciato un fuoco che mi spinge a tornare al livello di prima”, ha dichiarato Pozzovivo, che ha fissato un obiettivo chiaro per questa nuova avventura. “Voglio dimostrare che posso ancora arrivare tra i primi dieci in un grande giro.

In inverno ho continuato ad allenarmi, sono contento della mia condizione attuale e non vedo l’ora di iniziare la stagione alla Ruta del Sol”, ha aggiunto il 39enne di Policoro.

‘Motivato a supportare i compagni’

Pozzovivo ha esternato tutta la sua determinazione a buttarsi in questa nuova avventura, in una squadra tra le più piccole del World Tour, ma che si è messa in buona evidenza nello scorcio iniziale della stagione.

La Intermarchè ha già vinto quattro corse, l’ultima delle quali è arrivata al Tour of Oman, dove Jan Hirt ha conquistato la tappa regina e la classifica generale.

“I miei nuovi compagni di squadra hanno già fatto delle prestazioni fantastiche nelle ultime settimane e sono motivato a supportarli in questa corsa. Per me la Ruta del Sol sarà un buon banco di prova per scoprire su cosa devo lavorare nelle prossime settimane. Voglio ringraziare il team manager Jean François Bourlart per l’opportunità e dimostrargli di aver fatto la scelta giusta”, ha dichiarato Domenico Pozzovivo.