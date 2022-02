Uno dopo l’altro, tutti i campioni del Ciclismo professionistico stanno tornando finalmente in corsa per l’avvio di questa nuova stagione. Alcuni hanno già iniziato a pedalare tra Challenge Maiorca e Gp Marseillaise, tanti altri lo faranno da domani, mercoledì 2 febbraio, con l’inizio della Volta Valenciana e dell’Etoile de Besseges. Se in Spagna è previsto il debutto di Vincenzo Nibali, nella corsa a tappe francese parte il 2022 di un altro big del ciclismo italiano, il Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna. Il piemontese fu grande protagonista nella passata edizione dell’Etoile de Besseges ed ha deciso di iniziare la stagione con lo stesso programma.

Filippo Ganna: ‘Non sono solo un cronomen e un pistard’

Un anno fa, Filippo Ganna conquistò le ultime due tappe all’Etoile de Besseges, una in linea, con un assolo di forza, e una nella sua specialità, la cronometro. Il Campione del Mondo e Olimpico partirà ancora dalla corsa francese in questa stagione in cui il suo obiettivo sarà quello di allargare ulteriormente il raggio d’azione, finora concentrato essenzialmente sulle cronometro e sulla pista. Ganna avrà infatti un ruolo più importante e personale nello scacchiere tattico della Ineos, che promette di dargli più spazio in più tipi di corse. “Quest’anno avrò anch’io le mie opportunità, avrò più carta bianca, con la squadra a disposizione” ha confermato Ganna alla vigilia del debutto stagionale.

“È stato disegnato un calendario per sfruttare al meglio le mie caratteristiche. Ci saranno delle belle occasioni per dimostrare che non sono semplicemente un cronomen e un pistard” ha dichiarato il Campione Olimpico del quartetto.

Roubaix e maglia gialla

Ganna e la Ineos hanno fissato una bozza di calendario, che parte dall’Etoile de Besseges e continuerà con lo UAE Tour e la Parigi – Nizza in avvicinamento alle classiche di primavera.

Tra le grandi corse di un giorno è soprattutto la Parigi – Roubaix a stuzzicare la fantasia di Ganna e degli appassionati di ciclismo. Il corridore piemontese ha già vinto la corsa in versione under 23 e ha le caratteristiche fisiche e tecniche per essere tra i grandi protagonisti anche nella massima categoria. In vista alla classica del pavè, Ganna ha adattato la sua preparazione: “Per affrontare la Parigi – Roubaix sto lavorando più del normale sui muscoli addominali e sulla parte superiore del corpo.

Dopo dovrò perdere qualche chilo prima del Tour de France” ha spiegato il campione della Ineos.

L’altro grande obiettivo del 2022 di Ganna è infatti il Tour, non solo per aiutare i leader del team per la classifica generale, ma anche per puntare alla cronometro d’apertura e quindi ad indossare la prima maglia gialla. Per inseguire questi traguardi, il verbanese lascerà quest’anno in secondo piano il ciclismo su pista, lasciando aperta la porta alla presenza agli Europei, utili per marcare punti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.