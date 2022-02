La quarta tappa del Tour of Oman ha sorriso al ciclismo italiano. La frazione, infatti, è stata vinta dal corridore azzurro Fausto Masnada, bergamasco che corre con la maglia del team della Quick-Step Alpha Vinyl. Un trionfo decisamente molto atteso per l'italiano: l'ultima vittoria ottenuta, infatti, risale alla sesta tappa del Giro d'Italia del 2019.

Masnada è riuscito a vincere grazie a un acuto arrivato in un tratto di discesa, a poco più di 10km di distanza dal traguardo di Muscat, pochi giorni fa era toccato a Filippo Ganna al Tour de Provence.

Fin da subito dopo lo scatto Masnada è riuscito a guadagnare un discreto margine, incrementato ulteriormente nel tratto finale anche grazie alla mancanza di collaborazione tra i ciclisti che seguivano dietro.

Il corridore azzurro ha ottenuto anche la maglia da leader

Alla fine, Masnada ha vinto con un margine di 1 minuto e 7 secondi, che gli hanno permesso anche di ottenere il primo posto nella classifica generale. Dopo l'arrivo, come di consueto, i corridori hanno rilasciato delle dichiarazioni a caldo per commentare la prestazione. Fausto, in merito alla frazione, ha ammesso di aver avuto una "grande giornata", pur riconoscendo la durezza della tappa. In particolare, uno dei momenti più complessi è stato quello della salita, dove Masnada è stato messo a dura prova dal caldo.

Masnada ha commentato anche la prestazione dei suoi compagni di squadra e, in particolare, di Mauro Schmid, arrivato poi secondo al traguardo. Masnada ha riconosciuto come Schmid sia rimasto davanti "per tutta la gara", provando dunque a vincere la frazione. Nel finale, quando mancavano pochi km all'arrivo, l'azzurro ha affermato di essersi giocato le sue carte cogliendo "il momento giusto".

L'obiettivo per la prossima tappa è quello di mantenere il primo posto della classifica generale

Grazie alla vittoria di tappa, Masnada indosserà nella prossima tappa la maglia da leader della classifica generale, che guida con un vantaggio di 55 secondi su Anton Charming, corridore del team Uno-X Pro Cycling. A tal proposito, Fausto ha ammesso come sia sempre "bello e importante" essere il leader di una corsa.

Masnada, comunque, rimane con i piedi per terra e la sua mente va già a domani, quando i corridori affronteranno la quinta tappa del Tour. Frazione che molti hanno definito essere quella regina anche grazie all'arrivo posto in prossimità di una ascesa decisamente aspra. Il gruppo, infatti, affronterà la salita del Jabal Al Akhdhar, dalla durata di 5,7 km con una pendenza media molto alta, pari al 10,5%. Ci si attende dunque una selezione decisamente importante in gruppo, ma nonostante questo Masnada non si nasconde e ammette che l'obiettivo sarà quello di "difendere la maglia".