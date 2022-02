È un Nairo Quintana in gran spolvero quello che si sta ammirando in questa fase iniziale della stagione. Al Tour des Alpes marittime et du Var, che si è concluso il 20 febbraio a Blausasc, il campione colombiano ha bissato i successi segnati una settimana fa al Tour de Provence. Lo scalatore della Arkea partiva in quest’ultima frazione con lo stesso tempo in classifica generale di Tim Wellens, e ha avuto ragione del belga isolandolo e attaccandolo a più di trenta chilometri dall’arrivo, sul Col de Saint Roch. Quintana ha superato e staccato tutti i fuggitivi, dando spettacolo sia in salita che in discesa, e sul traguardo di Blausasc ha concluso da dominatore con il successo di tappa e la maglia gialla finale di questo Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Ciclismo, anche Pinot in fuga

La terza e conclusiva tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var ha proposto un tracciato breve ed esplosivo, senza salite durissime ma anche senza tratti pianeggianti. Come spesso accade in questo tipo di percorso, la tappa è stata particolarmente intensa e battagliata, regalando una bella giornata di Ciclismo, grazie anche alla situazione di classifica che vedeva Wellens e Quintana a pari tempo.

In partenza la corsa ha scalato il Col d’Eze, già teatro del finale del 19 febbraio, ma la prima fuga è riuscita ad evadere nel tratto successivo alla salita. Nell’azione d’attacco sono entrati tra gli altri anche Thibaut Pinot e Michael Storer (Groupama) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), che con il passare dei chilometri si sono dimostrati i più forti restando da soli al comando.

La corsa è esplosa definitivamente sul col de Saint Roch, salita di circa 6 km al 6% di pendenza. Tim Wellens (Lotto Soudal) è rimasto senza compagni di squadra ed è stato attaccato prima da Guillaume Martin (Cofidis) e poi soprattutto da Nairo Quintana (Arkea Samsic).

🔥Fuerte ataque de 🇨🇴Nairo Quintana a 35 km de meta en la Etapa 3 del Tour de los Alpes Marítimos 2022 🇫🇷 #TDHV22 #Tour0683 #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/cknVsrTLRc — NotiCiclismo ▶ 🇫🇷 #Tour0683 (@Noticiclismo1) February 20, 2022

L’assolo di Quintana

Lo scalatore colombiano ha rimontato facilmente i fuggitivi, tallonato da Martin, mentre Wellens è stato costretto a tirare in prima persona il gruppo inseguitore per cercare di difendere la sua maglia gialla.

Al Gpm del col de Saint Roch, a 33 km dall’arrivo, è transitato al comando Pinot, inseguito dal gruppetto comprendente Quintana, Martin e Vuillermoz. Non pago della situazione acquisita e spinto da una piena fiducia acquisita con le ultime prestazioni, Quintana ha continuato il suo show anche in discesa, staccando prima Martin e Vuillermoz e poi anche Pinot, come sempre un po’ a disagio nelle picchiate tecniche.

Rimato solo al comando, Quintana ha superato di slancio un’ultima breve salita posta nella parte finale della corsa, aumentando ancora il vantaggio su Wellens. Il belga è riuscito a rientrare sul gruppetto di Martin, che poi nel finale lo ha nuovamente attaccato mettendolo definitivamente alle corde.

Quintana ha così raggiunto l’arrivo da trionfatore con un vantaggio cospicuo, ben 1’22’’ su Martin e 1’30’’ su Pinot, Vuillermoz e Wellens. Da segnalare il buon settimo posto di Andrea Vendrame, che ha vinto lo sprint del primo gruppo inseguitore.

La classifica finale di questo Tour des Alpes Maritimes et du Var vede il largo successo di Nairo Quintana, apparso già pronto alle corse più importanti della prossima primavera, su tutte Parigi Nizza e Volta Catalunya. Sul podio finale sono saliti anche Tim Wellens e Guillaume Martin.