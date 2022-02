La Formula 1 sta prendendo le distanze dopo le operazioni belliche avviate dalla Russia in Ucraina. È stata già annunciata la cancellazione del Gp di Sochi dal calendario 2022. Intanto c'è un team che, a sua volta, sta cercando di sciogliere qualsiasi legame economico e di partnership con i russi, ossia la scuderia Haas. Sembra che anche il pilota moscovita Nikita Mazepin possa essere appiedato dalla scuderia americana.

Durante i test di Barcellona, la Haas ha provveduto a rimuovere dalle livree delle sue monoposto sia lo sponsor Uralkali che le bandiere russe.

Mazepin invece ha regolarmente girato in pista per provare la vettura che sarà tra le protagoniste della Formula 1 2022. Il futuro del driver 23enne però è in bilico.

Stanno infatti circolando le prime indiscrezioni su un eventuale divorzio tra la Haas e Mazepin, con la squadra statunitense che potrebbe sostituirlo con il brasiliano Pietro Fittipaldi oppure con l'italiano Antonio Giovinazzi.

Gene Haas vuole troncare qualsiasi collaborazione con partner russi

Gene Haas, proprietario del team di Formula 1 che porta il suo nome, sarebbe intenzionato a chiudere tutte le partnership che fanno riferimento alla Russia. Ovviamente si tratta di una presa di posizione che avrebbe delle ricadute sul fronte finanziario, anche se non dovrebbe compromettere la presenza della scuderia nel Circus.

Gunther Steiner, team principal della squadra statunitense, ha spiegato alla stampa che al momento non si possono dare annunci ufficiali. In questi giorni si stanno tenendo incontri e chiarimenti tra i vari uffici legali per capire come muoversi nei rapporti di compartecipazione fra la scuderia degli Stati Uniti e gli sponsor russi.

In questo discorso potrebbe rientrare anche la questione piloti. Steiner non ha negato che la permanenza di Mazepin in Haas è tutt'altro che certa. L'ingegnere italiano ha fatto innanzitutto il nome di Pietro Fittipaldi come eventuale sostituto del pilota di Mosca. Il 25enne brasiliano, infatti, già da tre stagioni è il terzo driver della compagine americana.

Tuttavia non vanta una grande esperienza in Formula 1, avendo gareggiato come titolare soltanto in due occasioni due anni fa, quando è stato chiamato a prendere il posto di Grosjean dopo l'incidente che lo aveva visto coinvolto in Bahrain. Sullo sfondo ci sarebbe il pugliese Antonio Giovinazzi.

Fittipaldi e Giovinazzi potrebbero contendersi il posto di Mazepin in Haas

Steiner ha chiaramente affermato che, in caso di addio a Mazepin: "La prima scelta ricadrebbe su Pietro Fittipaldi". Nonostante ciò, ha evitato di dare certezze, aggiungendo che comunque: "Vedremo più avanti cosa fare".

I dubbi sarebbero legati alla scarsa esperienza del pilota brasiliano in Formula 1. E qui potrebbe entrare in gioco Antonio Giovinazzi.

Il driver italiano ha esordito nella classe regina del motorsport nel 2017 e ha alle spalle 62 Gran Premi disputati.

Inoltre è un pilota in orbita Ferrari, team che ha una collaborazione in corso con la Haas. Qualora fosse scelto per subentrare a Mazepin, Giovinazzi potrebbe rientrare subito in F1 dopo aver concluso al termine della scorsa stagione il suo rapporto professionale con l'Alfa Romeo.

Il 28enne pugliese nel frattempo è passato in Formula E, avendo trovato un accordo con il team Dragon. Ad ogni modo, se dovesse arrivare una chiamata dalla Haas, non ci sarebbero problemi perché sul suo nuovo contratto sarebbe presente una clausola che gli consentirebbe di lasciare Dragon e il campionato elettrico per accasarsi nuovamente in Formula 1.