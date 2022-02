Seconda cronometro stagionale e seconda vittoria per Filippo Ganna. Quattro giorni dopo il successo segnato nella prova contro il tempo che ha chiuso l’Étoile de Bessèges, il Campione del Mondo della specialità si è imposto con grande autorevolezza anche nel prologo del Tour de Provence. La corsa francese è scattata oggi a Berre-l’Étang con una crono di sette chilometri caratterizzata da lunghi rettilinei pianeggianti. Ganna ha volato la prova a quasi 53 di media oraria, vincendo largamente davanti al compagno di team Ethan Hayter.

Il prologo del Tour de Provence pic.twitter.com/YuBUtCaFHU — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 10, 2022

Super Ganna, buon quarto posto di Battistella

Il Tour de Provence, seconda corsa a tappe del Ciclismo francese dopo l’Étoile de Bessèges della scorsa settimana, si è aperto oggi 10 febbraio con un cronoprologo a Berre-l’Étang. La prova si è disputata in una bella giornata di sole, su un percorso veloce e pianeggiante, con lunghi rettilinei spezzati da qualche curva e dalle immancabili rotonde.

Nelle fasi iniziali della corsa si è distinto Samuele Battistella (Astana), passato al comando con un bel tempo di 8’19’’, che è stato poi abbassato di un secondo da Tobias Ludvigsson (Groupama).

Più avanti è stato ancora Ethan Hayter (Ineos) a fissare il nuovo limite in 8’17’’, un tempo che ha resistito fino alle battute finali, quando è sceso in campo Filippo Ganna, grande favorito della tappa. Il Campione del Mondo a cronometro ha impresso un ritmo inarrivabile per tutti sui rettilinei pianeggianti del tracciato disegnando senza incertezze i pochi tratti più tecnici.

Alla fine il piemontese ha fissato un tempo di 8’05’’, a quasi 53 di media, lasciando il compagno di squadra Hayter a 12’’.

Quattro giorni e tanti campioni al Tour de Provence

Il Tour de Provence si è così aperto con una doppietta del Team Ineos, grazie a Ganna e a Hayter, uno dei giovani più interessanti e poliedrici della nuova generazione.

Ludvigsson ha completato il podio di giornata, con Battistella a seguire. Da segnalare anche il buon sesto posto di Julian Alaphilippe, al debutto stagionale.

Il Tour de Provence continuerà domani 11 febbraio con una tappa pianeggiante con arrivo a Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, in cui Elia Viviani e Arnaud Démare sono i principali favoriti. La tappa di sabato sarà più ondulata, con tre Gpm e diversi saliscendi, mentre domenica la corsa si concluderà con la frazione più impegnativa, con arrivo in salita a Montagne de Lure. Sarà il terreno in cui vedremo all’opera i favoriti per il successo finale, una lista in cui spiccano i nomi di Nairo Quintana, Richard Carapaz, Iván Ramiro Sosa, Julian Alaphilippe e Pierre Latour. La corsa è trasmessa ogni giorno, dalle 13:30, sulle piattaforme di streaming Eurosport Player e Discovery Plus.