È iniziata in modo inatteso la Vuelta Andalucía. La prima tappa della corsa spagnola, che vede al via tanti campioni tra cui Simon Yates e Miguel Ángel López, ha premiato una fuga di comprimari partiti all’attacco nei primissimi chilometri. Il gruppo si è disinteressato, accumulando fino a un quarto d’ora di svantaggio, un distacco che è stato poi limato, ma non cancellato completamente. Alla fine la tappa è andata al belga della Sport Vlaanderen Rune Herregodts, che ha battuto su un arrivo in leggera salita l’americano Bassett, lasciando un po’ di amaro in bocca ad Alessandro Covi, che è riuscito a staccare il gruppo, ma solo per la settima piazza.

Vuelta Andalucía, la fuga guadagna un quarto d’ora

La Vuelta Andalucía è partita oggi, 16 febbraio, con la prima tappa, da Ubrique a Iznájar. Il percorso di 200 km era caratterizzato da un Gpm di prima categoria nelle fasi iniziali, da tanti altri saliscendi e da un ultimo chilometro con pendenze sul 6-7%.

La corsa ha vissuto subito una svolta sorprendente. Nei primi chilometri è partita la classica fuga da lontano, composta da otto corridori: Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Lindsay De Vylder e Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma), Ander Okamika (Burgos-BH), Mark Christian (Eolo-Kometa) e Stephen Bassett (Human Powered Health).

Il gruppo ha tergiversato a lungo, permettendo ai fuggitivi di mettere da parte un quarto d’ora di vantaggio, un distacco che ha rischiato di segnare il destino non solo della tappa ma anche della classifica generale.

Bene Covi e Trentin

Gli otto al comando hanno imposto un buon passo, rimanendo uniti fino all’ultimo Gpm di giornata, dove uno scatto di Herregodts ha fatto staccare Cuadros e Řepa.

Il gruppo ha iniziato la rincorsa troppo tardi per poter riaprire i giochi per il successo di tappa. La Bahrain Victorious, la Bike Exchange e il Team Ineos sono state tra le più attive nel condurre l’inseguimento, che ha permesso almeno di non lasciare la classifica generale di questa Vuelta Andalucía in mano a una fuga bidone.

Il finale, con una salita di un chilometro al 6-7%, ha confermato la superiorità di Rune Herregodts, già emersa sulla precedente ascesa. Dopo una fase di attendismo, il belga ha risposto allo sprint lungo lanciato dall’americano Bassett, andando a vincere la tappa nettamente.

Sulla salita conclusiva, dal gruppo è riuscito a sganciarsi Alessandro Covi (UAE Emirates), che ha confermato le ottime impressioni destate la scorsa settimana alla Vuelta Murcia.

Il corridore della UAE è riuscito a staccare tutti centrando così un settimo posto un po’ amaro, a 31'' dal vincitore, mentre Gonzalo Serrano ha vinto la volata del gruppo davanti a Trentin e Cosnefroy.