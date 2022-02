Il mondo del ciclismo professionistico è pronto a dividersi su più fronti in questa settimana di metà febbraio. In Portogallo scatta da mercoledì la Volta Algarve, e nel week-end si correrà anche in Francia con l'appuntamento al Tour du Haut Var. Contemporaneamente alla corsa lusitana andrà in scena anche una delle più tradizionali gare di inizio stagione, la Vuelta Andalucia - Ruta del Sol, in calendario da mercoledì 16 a domenica 20 febbraio. La corsa spagnola proporrà un percorso ricco di salite, in cui i tanti scalatori presenti metteranno alla prova il lavoro fatto durante la pausa invernale.

Viste le caratteristiche tecniche del tracciato, la Vuelta Andalucia ha richiamato molti uomini da grandi giri, tra cui Damiano Caruso e Mikel Landa, entrambi al debutto stagionale, mentre purtroppo non sarà al via Vincenzo Nibali, risultato positivo al Covid-19.

Unfortunately, @vincenzonibali will be forced to change his racing program and to miss Vuelta a Andalucía due to an asymptomatic COVID-19. The team will communicate about his new racing program later.#AstanaQazaqstanTeam — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) February 14, 2022

Vuelta Andalucia, salite e strappi

La Vuelta Andalucia ha disegnato un percorso dalle caratteristiche molto chiare, senza tappe per velocisti, ma con dislivelli importanti in ogni giornata.

Una corsa impegnativa, quindi, che si propone come primo test di peso per i tanti corridori da gare a tappe presenti. Ecco il percorso della Vuelta Andalucia giorno per giorno, con gli orari di trasmissione in tv. Lo streaming sarà disponibile negli stessi orari, oltre che on demand, sui servizi Eurosport Player e Discovery plus.

Mercoledì 16 febbraio, 1° tappa Ubrique - Iznajar 201 km. Dopo una salita di 1° categoria nelle fasi iniziali, la corsa affronterà nel finale un Gpm di 3° e poi un arrivo su una rampa di poco più di un chilometro al 7%. In tv su Eurosport 2 alle 15.

Giovedì 17 febbraio, 2° tappa Archidona - Alcalà la Real 152 km. Percorso con continue salite e saliscendi.

Il finale è caratterizzato dal Puerto del Castillo e da una salita conclusiva con l'ultimo km all'11%. In tv su Eurosport 2 alle 15.10.

Venerdì 18 febbraio, 3° tappa Lucena - Otura 153 km. La parte più difficile del percorso è quella iniziale e centrale, con una sequenza di 4 Gpm di 2° e 3° categoria e tanti altri saliscendi. Il finale è più veloce, ma l'arrivo è comunque in leggera ascesa. In tv su Eurosport 2 dalle 16 (streaming dalle 15).

Sabato 19 febbraio, 4° tappa Cullar Vega - Baza 170 km. Due salite di 1° categoria nella fase iniziale e centrale e poi il Puerto del Gorale, 8 km al 4%, a d una quarantina di chilometri dall'arrivo. La parte finale è segnata da altri saliscendi, prima della discesa su Baza.

Diretta solo in streaming dalle 15.

Domenica 20 febbraio, 5° tappa Huesa - Chiclana de Segura 147 km. Tre Gpm disseminati lungo il percorso prima di arrivare alla salita che porta al traguardo, poco più di 6 km al 5.6%. Diretta tv Su Eurosport 2 dalle 13.30.

Una super Bahrain e tanti altri big

L'elenco dei corridori presenti al via di questa Vuelta Andalucia è molto ricco. Nella starting list spicca il Team Bahrain Victorius, che ha portato qui molti dei suoi big e sarà probabilmente la formazione da battere in salita. Nello schieramento della squadra mediorientale spiccano i debutti stagionali di Mikel Landa, Damiano Caruso e Jack Haig, i tre uomini di riferimento per i grandi giri. C'è molta attesa anche per Miguel Angel Lopez, tornato alla Astana dopo la burrascosa esperienza in Movistar, e Simon Yates, al debutto stagionale.

Altri uomini da seguire per il successo finale sono l'altra punta della Astana, Alexey Lutsenko, il giovane spagnolo Carlos Rodriguez, scalatore della Ineos in grande ascesa, Wilco Kelderman per la Bora, Ben O'Connor per la AG2R e Ivan Ramiro Sosa per la Movistar.

🙈 Esto está listo para comenzar, queda menos de un día



👉🏻 Demostradme en comentarios cuántas ganas tenéis#68RdS #UCIProSeries pic.twitter.com/0cLDV97FXb — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) February 15, 2022

Per le tappe più veloci appare molto forte la UAE con la coppia Alessandro Covi - Matteo Trentin, primo e secondo alla recente Vuelta Murcia, mentre tra gli sprinter puri ci proverà anche Niccolò Bonifazio. Purtroppo non potrà essere al via Vincenzo Nibali.

Dopo il buon esordio alla Volta Valenciana, il campione della Astana ha dovuto rinunciare a questo secondo appuntamento stagionale per la positività al Covid-19. Nibali è attualmente in isolamento nella sua casa a Lugano e riprogrammerà il suo calendario di corse nei prossimi giorni.