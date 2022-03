Con tanta fatica, qualche rischio e soprattutto l'aiuto di un monumentale Wout van Aert, Primoz Roglic ha portato a casa quella maglia gialla della Parigi-Nizza che un anno fa gli era sfuggita all'ultima giornata di corsa. Il campione sloveno sembrava in totale controllo dopo la vittoria ottenuta ieri nell'arrivo in salita del Col de Turini, ma ha sofferto in modo inatteso in quest'ultima tappa. Il percorso breve e senza respiro disegnato attorno a Nizza e una giornata di freddo e pioggia hanno disegnato una corsa molto dura e selettiva, sferzata dagli attacchi portati prima da Dani Martinez e poi da Simon Yates.

Roglic non è riuscito a reagire allo scalatore britannico, che è andato a vincere la tappa, ma l'aiuto di un gregario d'eccezione come Wout van Aert gli ha permesso di salvare la maglia gialla e vincere finalmente la classifica finale della Parigi Nizza.

Parigi Nizza, si chiude sotto la pioggia

L'ottava ed ultima tappa della Parigi Nizza ha riservato ai corridori superstiti una giornata davvero difficile. Il percorso, con partenza ed arrivo a Nizza, era breve ma costellato da continue salite e discese, con tratti tecnici e soprattutto tanto freddo e tanta pioggia.

Primoz Roglic è partito con una maglia gialla apparentemente molto solida, con un vantaggio di 47'' su Simon Yates e di 1' su Dani Martinez, ma la sua giornata è stata molto più dura del previsto.

L'avvio della corsa è stato veloce e battagliato, ma nessuna fuga è riuscita ad evadere. La Jumbo Visma di Roglic si è schierata in testa per tenere alto il ritmo e proteggere la maglia gialla del suo campione, che un anno fa proprio nell'ultima tappa vide svanire la vittoria per una caduta dopo una settimana di corsa dominata.

La situazione è cambiata a 50 km dall'arrivo, sul Col de Peille, quando la Ineos ha preso il comando delle operazioni per preparare l'attacco di Dani Martinez. Il gruppo si è sbriciolato e solo Roglic, van Aert, Quintana e Simon Yates sono riusciti a rimanere con il colombiano della Ineos.

Tappa a Yates, ma van Aert è decisivo

Qui è iniziato un vero show di Wout van Aert. Il belga si è incaricato di fare l'andatura per decine e decine di chilometri per la maglia gialla Roglic, che non è apparso brillantissimo. Nella lunga discesa dopo il col de Peille, Martinez ha avuto la sfortuna di forare e di perdere così il treno giusto per rimanere in gioco per la vittoria di tappa e quella della generale. Il colombiano ha cercato di inseguire da solo per un po', ma è stato infine raggiunto dal gruppo inseguitore con Adam Yates e Jack Haig.

L'ultima salita del Col d'Eze ha di nuovo rimescolato la situazione. Nel tratto iniziale molto ripido Simon Yates ha fatto valere le sue doti di scalatore puro ed è riuscito ad andarsene da solo.

Roglic non è riuscito a reagire, ma per sua fortuna van Aert ha tenuto duro nella parte più ostica della salita per poi rimettersi a tirare ad oltranza in quello finale più veloce. Anche Quintana ha finito per cedere, perdendo così l'occasione, datagli dalla buona sorte, di scalzare Martinez dal podio finale.

🎙🇸🇮@rogla: « C’était une journée très difficile. Le dernier jour n’est jamais facile ici mais cette année je suis évidemment plus heureux. Un grand merci à toute mon équipe et spécialement 🇧🇪@WoutvanAert. » 💛#ParisNice │ #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/nqe7QoIzT7 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) March 13, 2022

Roglic ha faticato a tenere il passo di un immenso van Aert, ma è rimasto attaccato al compagno e alla fine ha salvato la situazione.

Yates ha scollinato con una trentina di secondi di vantaggio, ma nella discesa finale, soprattutto nella parte più pedalabile, van Aert e Roglic hanno recuperato terreno mettendo al sicuro la maglia gialla. Simon Yates ha così vinto la tappa, con van Aert e Roglic che sono arrivati a soli 9''. Tutti gli altri hanno concluso molto più attardati. Il gruppo degli altri uomini di classifica, con Martinez e Quintana, ha chiuso a 1'44''. La classifica finale della Parigi Nizza si è così ridisegnata con Primoz Roglic vincitore, Simon Yates e Dani Martinez sul podio.

Van Aert, uscito dalla corsa in perfetta forma per le classiche, si porta a casa la maglia verde della classifica a punti, mentre quella dei Gpm è andata a Valentin Madouas.