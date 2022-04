In vista della prossima stagione, la dirigenza juventina si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva, prima, però, bisognerà cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico. Tra gli indiziati a partire ci potrebbero essere Bernardeschi e Alex Sandro.

Juventus, in diversi si giocano la possibilità di restare a Torino

La Juventus deve pensare a rinforzare la rosa per la prossima stagione. Mancano infatti poche partite alla fine del campionato e in molti si giocano le ultime possibilità di restare a Torino.

Incerti sono i destini di Bernardeschi, Rabiot, De Sciglio, Arthur e Rugani. L'esterno azzurro non avrebbe intenzione di accettare l'ultima offerta al ribasso proposta dalla società; la Lazio pare essere la squadra maggiormente interessata. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro per discutere sul futuro di De Sciglio. Il rinnovo di Cuadrado, intanto, è stato ufficializzato nella giornata di ieri, il colombiano prolungherà fino al 2023. Perin, invece, continuerà la sua avventura con la maglia bianconera fino al 2025.

In bilico il futuro di De Ligt e Morata, in partenza Kean

Da capire le situazioni relative a Alex Sandro, Pellegrini, De Ligt e Rugani. Per quanto riguarda il difensore olandese, dipenderà dall'arrivo di offerte importanti: la Juventus valuta il suo cartellino almeno 85 milioni.

In caso di una sua partenza, i sostituti potrebbero essere Bremer del Torino, oppure Rudiger, attualmente in forza al Chelsea. Sul primo però c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter, in leggero vantaggio.

Anche il destino di Alvaro Morata non è certo. Lo spagnolo, nonostante un avvio di stagione piuttosto opaco, si è ripreso la Juventus a suon di reti e assist, ma il riscatto dall' Atletico Madrid potrebbe non essere scontato.

Da valutare le possibili destinazioni per Rugani e Alex Sandro .Entrambi hanno deluso le aspettative in questo campionato, soprattutto il terzino brasiliano, finito nel mirino dei tifosi sui vari social. Sicuramente non farà più parte della rosa bianconera per la prossima stagione Moise Kean: l'attaccante azzurro, quando è stato chiamato in causa, non ha mai convinto del tutto.

Dato il mancato rinnovo di Paulo Dybala, il primo nome per sostituirlo dovrebbe essere quello di Gabriel Jesus: l'attaccante brasiliano avrebbe tutte le caratteristiche tecniche per poter prendere il posto della Joya.

La base da cui ripartire in casa Juventus sarà formata da Bonucci, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Chiesa, Morata, Danilo, Zakaria, De Ligt, Szczesny e Vlahovic.