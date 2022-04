L'appuntamento con la MotoGP 2022 è in programma anche questo weekend con il gran premio di Spagna.

La gara ufficiale della MotoGP si disputerà domenica 1° maggio: la programmazione televisiva prevede che, questa settimana, sarà visibile in diretta televisiva in chiaro anche sul canale free Tv8.

Programmazione tv MotoGP Spagna 2022: dove seguire le prove in diretta tv

Nel dettaglio, la programmazione ufficiale della MotoGP 2022, prevede che questo fine settimana i riflettori saranno puntata sul gran premio di Spagna, che si correrà sulla pista di Jerez.

Dove si potrà seguire l'evento e quali sono gli orari ufficiali di questa settimana? Per tutti i fan che, non sono abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch, ci sono delle buone notizie, dato che la gara sarà trasmessa anche in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre.

Sabato 30 aprile, infatti, sono in programma le prove ufficiali. Si partirà alle 12:35 con le qualifiche della Moto 3, poi a seguire alle 14:00 ci saranno le qualifiche della MotoGP e a seguire, alle 15:10 sarà la volta della Moto 2.

Gli spettatori e fan, potranno seguire il gran premio di Spagna comodamente in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky dedicati interamente alla MotoGP ma anche in diretta in chiaro.

La gara di MotoGP di domenica 1° maggio in diretta sempre in chiaro

Per questo gran premio che si disputerà sulla pista di Jerez, la messa in onda è prevista in rigorosa diretta televisiva anche sul canale free Tv8.

Il weekend sportivo, poi, proseguirà domenica 1° maggio 2022, quando si correranno le gare ufficiali di questo gran premio di Spagna.

La diretta in chiaro su Tv8, in questo caso, è prevista a partire dalle 11 del mattino, quando è in programma la gara della Moto 3.

A seguire, alle 12:25 circa, ci sarà la diretta con la gara di Moto 2 e poi alle 14 sarà la volta della classe regina, con la MotoGP.

Dove seguire le gare di MotoGP Spagna 2022 in diretta streaming live

Sempre su Tv8, dalle 15:00 è previsto il talk show Zona Rossa con i commenti a caldo sulle gare che si sono appena disputate, in attesa poi che parta l'appuntamento con la gara di Moto E Race 2, che sarà trasmessa dalle 15:30 sempre in rigorosa diretta televisiva anche in chiaro.

Anche in questo caso, gli spettatori abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire l'intera programmazione del gran premio di Spagna di domenica 1° maggio 2022, direttamente sui canali Sky.

In questo caso, inoltre, sarà possibile seguire le varie gare di Moto 3, Moto 2 e MotoGP anche in diretta streaming online, da tablet oppure da un qualsiasi dispositivo mobile, attraverso l'applicazione Sky Go oppure tramite l'applicazione Now Tv.

Insomma un weekend decisamente da non perdere per tutti gli amanti delle due ruote e che, sicuramente, regalerà grandi soddisfazioni dal punto di vista auditel al canale free Tv8.