Continua anche al Tour of the Alps la fantastica stagione del Team Bahrain Victorious. La squadra mediorientale ha comandato a suo piacimento la seconda tappa della corsa, dimostrando di essere la formazione più forte in montagna. La corsa è stata particolarmente intensa, con una folta e qualificata fuga che è riuscita a evadere nelle fasi iniziali, caratterizzate dalla lunga salita del Passo Rolle. Il Team Bahrain ha poi chiuso sugli ultimi superstiti della fuga e nel finale ha concretizzato il lungo lavoro lanciando allo sprint Pello Bilbao. Il basco ha battuto facilmente Romain Bardet e Attila Valter, conquistando sia la tappa che la testa della classifica generale.

López e Sivakov subito in fuga

La seconda tappa del Tour of the Alps ha proposto un percorso con le salite a Passo Rolle, Mendola e Palade, ascese molto lunghe, ma senza pendenze davvero impegnative. La corsa si è però accesa fin da subito. Sulla salita al Rolle si sono susseguiti gli scatti, che hanno portato alla formazione di una fuga di ottima qualità, con anche Miguel Ángel López, Pavel Sivakov, Jonathan Caicedo, Michael Storer e Hermann Pernsteiner tra i protagonisti.

La AG2R Citroën del capoclassifica Bouchard ha preso la guida del gruppo per non far lievitare il vantaggio di questa pericolosa fuga, che però ha oltrepassato i tre minuti di margine.

A cambiare l'andamento della tappa è stato il Team Bahrain Victorious. La squadra di Landa e Bilbao ha accelerato decisamente l'andatura sul Passo della Mendola, dove il gruppetto degli attaccanti si è selezionato. In testa sono rimasti i soli Sivakov, Pernsteiner, Arensman e Storer, mentre López ha sorprendentemente ceduto, dimostrando di essere lontano dalla miglior condizione fisica.

Dal gruppo principale ha invece perso contatto Thibaut Pinot, altro big decisamente fuori forma.

Premiato il forcing del Team Bahrain

La rincorsa del Team Bahrain si è intensificata sul Passo delle Palade, ultima difficoltà di giornata, e soprattutto nella discesa successiva, condotta da un indiavolato Pello Bilbao. Il gruppo si è spezzato in due tronconi e a farne le spese è stato anche il leader della classifica generale Bouchard, rimasto attardato.

Sivakov e Storer, ultimi superstiti della fuga iniziale, sono stati costretti ad arrendersi, raggiunti a una decina di chilometri dall'arrivo di Lana.

La corsa si è così decisa con una volata tra sedici corridori, guidata dal Team Bahrain per lanciare Pello Bilbao. Il basco è partito deciso negli ultimi duecento metri ed è andato a vincere facilmente davanti a Romain Bardet e Attila Valter, con Gall e Dunbar a seguire. Purtroppo nessun italiano è riuscito ad arrivare nel gruppo principale, confermando il momento non certo trionfale per il nostro Ciclismo. Il primo corridore italiano al traguardo è stato Felline, 30° a oltre sei minuti.

La nuova classifica del Tour of the Alps vede passare al comando Pello Bilbao, con 6' su Bardet e 12'' su Valter.