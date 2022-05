Anche senza l’ennesimo podio e una vittoria di tappa, Vincenzo Nibali sta concludendo il suo ultimo Giro d’Italia tra gli applausi degli appassionati di Ciclismo e con un bilancio da guardare con soddisfazione e orgoglio. La corsa rosa dello Squalo, che chiuderà la carriera al termine della stagione, è stata molto complicata fin dal percorso di avvicinamento al via di Budapest. Il campione della Astana ha dovuto affrontare diversi problemi fisici tra l’inverno e la parte iniziale della stagione, lo stop per il Covid-19 e una faticosa ripresa che lo ha fatto arrivare alla partenza del Giro con più dubbi che certezze.

Vincenzo Nibali: 'La Marmolada non ti lascia mai respiro'

La corsa rosa è iniziata con risultati altalenanti per Nibali, passato da una buona prestazione nella cronometro di Budapest ai due minuti di distacco rimediati sull’Etna, nel primo arrivo in salita. Il due volte vincitore del Giro non si è però dato per vinto, e giorno dopo giorno ha ritrovato un buon livello, consolidando un buon quarto posto in classifica generale. Nibali ha difeso il suo piazzamento anche nell’arrivo in quota sulla Marmolada e domani affronterà la crono conclusiva di Verona con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori.

Al termine di quest’ultima tappa di montagna, il campione della Astana ha rivelato di non aver mai avuto un buon feeling con la salita della Marmolada, ma di essersi concentrato sulla difesa del suo piazzamento e di essere così riuscito a centrare l’obiettivo.

“Ho sempre odiato la Marmolada, non ti lascia mai respiro, non hai mai riferimenti, la odio e oggi non credo di aver cambiato idea” ha commentato Nibali, che si è detto soddisfatto del quarto posto che è riuscito a costruirsi dopo un avvio di Giro d’Italia tanto complicato. “Dopo l’Etna ero fuori dai primi venti, ma giorno dopo giorno è andata meglio” ha dichiarato il campione messinese.

🇮🇹 RACE: @giroditalia @vincenzonibali finishes 17th on the queen stage and conserves his 4th position in the GC ahead of the final time trial in Verona.#AstanaQazaqstanTeam #Giro



📷 @GettySport pic.twitter.com/yAyMlIzsdy — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 28, 2022

La spinta del pubblico e di Martinelli

Nibali ha raccontato di aver vissuto con delle sensazioni speciali questi giorni conclusivi del Giro d’Italia, la sua ultima volta nella corsa rosa.

“Stamani, quando sono salito sul palco per la partenza, il pubblico mi ha regalato grandi emozioni, che ti rendono tutto meno difficile” ha dichiarato il due volte vincitore della corsa rosa, che ha svelato anche di essere stato sul punto di anticipare il suo addio al ciclismo, in modo burrascoso, quando i problemi fisici non volevano lasciarlo in pace. “In primavera volevo buttare tutto in aria e fermarmi, poi Martinelli, che mi conosce più di tutti, mi ha detto: ‘vai in bici e fai quello che ti piace’. Questo mi ha dato la carica per ripartire” ha raccontato Vincenzo Nibali.