Il Giro d'Italia è ormai ai nastri di partenza. La prima grande corsa a tappe della stagione del Ciclismo professionistico scatta venerdì 6 maggio da Budapest, ma già da mercoledì 4, si vivrà il primo appuntamento ufficiale, la presentazione delle squadre. Alle ore 18:00, sul palco di Budapest sfileranno tutti i corridori che due giorni dopo partiranno per l'avventura rosa. In questi ultimi giorni di attesa, l'elenco dei corridori al via sta subendo diverse modifiche, per lo più a causa di problemi di salute di alcuni degli uomini inizialmente convocati.

Tra questi c'è anche l'australiano Chris Harper, che era stato selezionato dalla Jumbo Visma, ma è stato escluso all'ultimo momento in favore di Gijs Leemreize.

Harper: 'La vita a volte è crudele'

Chris Harper, ventisettenne australiano della Jumbo Visma, avrebbe dovuto correre quest'anno il suo secondo Giro d'Italia, dopo la breve esperienza dell'edizione 2020, quando si ritirò a metà del cammino. Harper era stato convocato dal team olandese per essere di supporto ai leader Tom Dumoulin, Tobias Foss e Sam Oomen, ma si è infortunato a causa di una caduta avvenuta durante il Giro dei Paesi Baschi. L'australiano non ha recuperato al meglio e così la Jumbo Visma ha deciso di rivedere le sue scelte e di escluderlo dallo schieramento per il Giro d'Italia.

"La vita a volte può essere piuttosto crudele" ha scritto un deluso Harper sui social per annunciare il suo forfait alla corsa rosa. "Nonostante una buona preparazione, quest'anno non sarò al via del Giro d'Italia. Buona fortuna ai miei compagni di squadra" ha aggiunto il corridore australiano. Il suo posto nella Jumbo Visma sarà preso da Gijs Leemreize, 22enne olandese alla sua prima esperienza in una grande corsa a tappe.

Niente Giro per Battaglin e Conca

Anche le squadre italiane hanno dovuto cambiare in corsa le formazioni già preparate per il Giro. La Bardiani CSF Faizanè non potrà contare su Enrico Battaglin, uno dei suoi uomini di maggior esperienza, già vincitore di tre tappe nella corsa rosa. Il corridore veneto è stato colpito dalla bronchite e al suo posto è stato così inserito il giovane Luca Rastelli, debuttante al Giro.

La Drone Hopper di Gianni Savio ha invece dovuto rinunciare al colombiano Jhonatan Restrepo, il cui posto sarà preso da Filippo Tagliani.

Anche Filippo Conca, giovane talento della Lotto Soudal, ha detto addio a malincuore al Giro d'Italia, che avrebbe dovuto vederlo al debutto. Il 23enne lecchese era risultato positivo alla Covid-19 durante il Giro dei Paesi Baschi. "Sto ancora facendo fatica a rimettermi in forma, nonostante mi sia già negativizzato da alcune settimane" ha dichiarato Conca, che non è nelle condizioni atletiche necessarie a correre il Giro. Al suo posto nella Lotto Soudal al via della corsa rosa sarà presente il belga Harm Vanhoucke.