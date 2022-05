Dopo un buon avvio di corsa, le speranze di Wilco Kelderman di fare una classifica di alto livello al Giro d'Italia sono svanite di colpo nella nona tappa, quella che ha portato i corridori al traguardo in quota del Blockhaus. Il corridore della Bora hansgrohe, terzo nella corsa rosa di due anni fa, è rimasto attardato nella discesa da Passo Lanciano per un problema meccanico che lo ha costretto ad un doppio cambio di bicicletta, facendogli perdere contatto dal gruppo degli altri uomini di classifica. In queste operazioni, Kelderman ha perso tempo prezioso e non è poi più riuscito a tornare in gruppo, raggiungendo l'arrivo sul Blockhaus con oltre dieci minuti di ritardo, un risultato che ha fatto precipitare tutte le sue ambizioni di classifica generale.

Kelderman: 'Ho cambiato bici due volte'

Wilco Kelderman era arrivato al via del Giro d'Italia con qualche dubbio a causa di una commozione cerebrale rimediata in una caduta alla Liegi Bastogne Liegi. Le prime tappe avevano però dato dei buoni riscontri al corridore olandese, che al via della nona frazione, quella che ieri ha portato la corsa sul Blockhaus, occupava la settima posizione in classifica generale.

La dura tappa sulle montagne abruzzesi è stata però fatale per le ambizioni del corridore della Bora hansgrohe. Wilco Kelderman è rimasto infatti attardato nella discesa da Passo Lanciano. Il corridore olandese è stato costretto a fermarsi per due volte per cambiare la bicicletta, ha perso tanto tempo in questa operazione e non è più rientrato in gruppo.

Al traguardo, Kelderman ha poi raccontato che le sue soste sono state dovute ad un cedimento provocato dal surriscaldamento dei freni a disco. "Nella discesa che precedeva la salita finale ho rotto la ruota. I freni a disco si sono surriscaldati e i raggi sono collassati. Era una discesa velocissima. Ho dovuto cambiare la bicicletta per due volte ed ero perplesso prima di iniziare la salita finale.

Avevo anche un po' di mal di schiena, non era la mia giornata" ha dichiarato Kelderman.

Ora l'obiettivo è una tappa

Dopo questo incidente, Kelderman è rimasto isolato ed ha accumulato un pesante ritardo sulla salita del Blockhaus, terminando la tappa al 33° posto a 10'53'' di ritardo. Questo risultato lo ha fatto precipitare al 24° posto della classifica generale, a 11'02'' dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez.

Kelderman dovrà dunque rivedere le sue ambizioni per il prosieguo del Giro d'Italia, in cui sarà impegnato a lavorare per i compagni Jai Hindley e Emanuel Buchmann, promossi come leader per la classifica generale, con la speranza di ritagliarsi uno spazio per un successo di giornata.

"Sono contento che Jai abbia vinto e che la squadra stia andando bene. Il Giro d'Italia non è ancora finito e forse posso ancora puntare a vincere una tappa" ha dichiarato Wilco Kelderman.