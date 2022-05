I playoff del massimo campionato italiano di pallanuoto si aprono venerdì 6 maggio (ore 18:00) alla piscina “Antonio Ferro” di Punta Sant’Anna con gara 1 della semifinale tra i campioni d’Europa della Pro Recco e la Rari Nantes Savona. Il match di ritorno, a campi invertiti, andrà in scena sabato 14 maggio. La Pro Recco, vincitrice della regular season, disputerà in casa l’eventuale “bella” programmata per mercoledì 18 maggio. A contendersi l’altro posto in finale saranno la scudettata AN Brescia, seconda classificata, e la Pallanuoto Trieste approdata per la prima volta alla post-season a seguito della conquista del terzo posto.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

La Pro Recco, dopo aver chiuso lo scorso 6 aprile al comando la stagione regolare con un record perfetto (19 vittorie in altrettanti incontri), ha messo una seria ipoteca anche sul primo posto nel gruppo B della Champions League aggiudicandosi in trasferta le sfide con la Stella Rossa di Belgrado e il fanalino di coda Steaua Bucarest.

La Rari Nantes Savona, quarta classificata nella regular season, con un bilancio di 12 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, non scende invece in acqua dal 9 aprile quando, nell’ultimo turno di campionato si garantì la qualificazione ai playoff andando a imporsi in casa del Telimar Palermo per 12-11, grazie a un rigore trasformato dal capocannoniere del torneo Andrea Fondelli (54 reti) a dodici secondi dalla fine.

I precedenti stagionali

Le due squadre si sono già incontrate tre volte nel corso di questa stagione. In tutte le circostanze è sempre stata la Pro Recco ad avere la meglio. I biancocelesti, oltre ad imporsi in regular season (10-7 in casa il 6 novembre e 18-8 in trasferta il 19 febbraio), si sono garantiti alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro a Genova l’accesso all’atto conclusivo della Final Eight di Coppa Italia (poi vinta contro i campioni d’Italia dell’AN Brescia) sconfiggendo in semifinale la Rari Nantes Savona per 11-7.

Arbitri

Il derby ligure Pro Recco-Rari Nantes Savona sarà arbitrato da Filippo Gomez di Napoli e da Giuliana Nicolosi di Catania. Il Delegato FIN sarà Gianfranco Tedeschi di Genova.

Le dichiarazioni di Sandro Sukno (coach Pro Recco)

Alla vigilia dell'incontro Sandro Sukno, giovane allenatore croato della Pro Recco, ha dichiarato: “Siamo molto motivati e mi aspetto di entrare in finale, ma ho grande rispetto per la Rari Nantes Savona.

È una squadra aggressiva e che gioca bene. Se non avesse dovuto fronteggiare qualche infortunio di troppo, soprattutto tra i pali, avrebbe, a mio parere, chiuso la regular season al terzo posto. In acqua scenderanno i giocatori più pronti”.