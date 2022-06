Mentre in Italia Filippo Zana vestiva la maglia tricolore un po’ a sorpresa, anche nel resto dell’Europa si disputavano i vari Campionati nazionali di Ciclismo. Alcune corse sono state molto interessanti e di alto livello, a partire da quella francese, disputata a Cholet. La gara ha visto il rientro in gruppo del Campione del Mondo Julian Alaphilippe, assente dalla Liegi per infortunio. La Groupama ha cercato di gestire la corsa per portare allo sprint Arnaud Demare, ma si è fatta sfuggire un gruppetto di attaccanti nell’ultima tornata, da cui è poi emerso come vincitore Florian Senechal.

Ciclismo, Senechal succede a Cavagna

Il titolo nazionale di Francia è rimasto in casa Quickstep – Alpah Vinyl. Un anno fa a trionfare con una fuga da lontano fu Remi Cavagna, che oggi ha passato la maglia al compagno Florian Senechal. La squadra belga si è presentata al via della corsa di Cholet, con solo tre corridori, Senechal e Cavagna, e l’iridato Alaphilippe, al rientro due mesi dopo l’incidente della Liegi.

Nonostante l’organico ridotto all’osso, i Quickstep sono riusciti ad avere la meglio sulla corazzata Groupama, che ha gestito a lungo la testa del gruppo per cercare di portare Demare allo sprint finale. Il circuito mosso e tortuoso ha però reso difficile il compito del team di Madiot.

Nel penultimo giro sono iniziati gli scatti più decisi. Cavagna è partito all’attacco con Burgaudeau, poi caduto, e Petit. La Groupama ha dovuto spendere molti uomini per annullare la fuga del campione in carica, e nell’ultimo giro si è trovata in difficoltà quando sono stati Benjamin Thomas e Florian Senechal a scattare nel tratto di salita più impegnativo, ad una decina di chilometri dal traguardo.

Dal gruppo sono riusciti ad evadere anche Anthony Turgis, Axel Zingle e Warren Barguil, che in un appassionante testa a testa sono riusciti a rientrare ormai all’ultimo chilometro. Thomas si è allora messo al servizio di Zingle per lanciare lo sprint, ma nel finale i più incisivi sono stati Senechal e Turgis, con il corridore della Quickstep che ha vinto per qualche decina di centimetri.

Zingle ha completato il podio, mentre Demare ha vinto la volata del gruppo per la sesta piazza.

Alaphilippe, che si è detto molto soddisfatto di questo rientro, ha concluso la corsa nel gruppo principale, al tredicesimo posto, dopo aver aiutato Senechal in diverse fasi calde della corsa.

How close was that!



Florian Sénéchal narrowly beat Anthony Turgis in a sprint to become French road race champion for the first time 🇫🇷

Sprint di Merlier in Belgio

Una delle corse più attese di questa giornata di Campionati nazionali era quella del Belgio. Il percorso era favorevole ai velocisti e la corsa non è sfuggita allo sprint generale. A vincere è stato uno dei grandi favoriti della vigilia, Tim Merlier, che ha battuto Jordi Meeus e il compagno di squadra Jasper Philipsen in un finale tiratissimo.

Tim Merlier is Belgian Champion



After a thrilling finish and a rollercoaster race he takes his second national title! 🏁



2nd @jordimeeus 🥈

3rd @jasperphilipsen 🥉

In Spagna si è invece registrato l’assolo di Carlos Rodriguez, uno dei grandi talenti emergenti per le corse a tappe. Anche in Germania la corsa si è decisa con una fuga solitaria di Nils Politt. In Slovacchia Peter Sagan ha fatto sua la maglia di Campione nazionale per l’ottava volta. Il titolo portoghese è stato conquistato da Joao Almeida, mentre in Norvegia il successo è andato a Rasmus Tiller, in Danimarca ad Alexander Kamp, in Austria a Felix Grosschartner.