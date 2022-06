La situazione Covid-19 peggiora di giorno in giorno al Giro di Svizzera. Dopo i casi emersi nella giornata del 16 giugno, che hanno portato al ritiro di tutta la Jumbo Visma e di altri corridori, tra cui Adam Yates, l'epidemia sembra continuare ad espandersi a macchia d'olio in mezzo al gruppo. Stamane, al via di Locarno, non si sono presentati ben trenta corridori, alcuni dei quali risultati positivi al Covid-19 ed altri coinvolti dal ritiro di massa delle rispettive squadre. La situazione sta chiaramente falsando il risultato e lo svolgimento della corsa, ma l'organizzazione ha deciso di andare avanti e cercare di portare a termine questo Giro di Svizzera, la cui conclusione è prevista per domenica con una tappa a cronometro.

Ciclismo, addio maglia gialla per Vlasov

La lista dei corridori che non hanno preso il via da Locarno per la sesta tappa del Giro di Svizzera a causa del Covid è lunga e variegata. Il nome eccellente che ha dovuto fare le valigie e tornare a casa è quello di Aleksandr Vlasov, vincitore della tappa di ieri a Novazzano e maglia gialla di leader della classifica generale. Con l'uscita di scena del russo della Bora, la testa della classifica è passata a Jakob Fuglsang, che stamani è partito in giallo da Locarno.

Altri corridori di primo piano che sono stati costretti al ritiro sono Marc Hirschi, con tutta la UAE Emirates, Alberto Bettiol, e Tom Pidcock, le cui squadre hanno invece deciso di proseguire la corsa con i corridori superstiti, nonostante gli altri casi già riscontrati dal via di questo Giro di Svizzera.

La situazione che si è verificata in Svizzera sta preoccupando molto il mondo del Ciclismo, che tra due settimane arriverà ad un punto cruciale della stagione, il via del Tour de France, con tutte le incognite del caso che potrebbero stravolgere la corsa.

Alpecin, Bahrein e UAE via al completo

Le squadre coinvolte in questa raffica di positività al Covid-19 hanno reagito in maniera diversa.

Tre formazioni hanno deciso di ritirarsi in blocco. Si tratta della Alpecin, del Team Bahrain e della UAE Emirates. Altre, invece, hanno fatto ritirare solo i corridori risultati positivi, permettendo di continuare la corsa agli altri.

Ecco la lista dei trenta corridori ritirati al via della sesta tappa del Giro di Svizzera.