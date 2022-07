Pur essendo ancora uno dei corridori più popolari e più amati dal pubblico, nonostante i risultati in discesa degli ultimi anni, Peter Sagan non sembra godere della stessa stima da parte dei colleghi. Al Tour de France, che è entrato nella sua terza ed ultima settimana, il tre volte iridato ha avuto uno screzio con Wout van Aert nei primi giorni di corsa, ed ora è stato accusato in maniera pesante da Florian Senechal. Il francese della Quickstep Alpha Vinyl ha dichiarato di aver subito una scorrettezza da parte di Sagan nella tappa numero quindici, quella che domenica scorsa ha portato il gruppo a Carcassonne.

Senechal: 'Mi è tornata in mente l'immagine di Jakobsen'

L'episodio di cui si è lamentato Florian Senechal è avvenuto nello sprint di Carcassonne del Tour de France, quello vinto domenica scorsa da Jasper Philipsen. Il Campione di Francia ha dichiarato che Peter Sagan gli ha dato una spinta nelle concitate fasi finali, in cui si è buttato personalmente nella mischia al posto del velocista principe della sua squadra, Fabio Jakobsen, già rimasto staccato. "So che è uno sprint e ho molto rispetto per questo campione" ha dichiarato Senechal riferendosi a Sagan. "Ma lui deve avere un minimo di rispetto per gli altri corridori" ha accusato il francese.

Senechal ha spiegato di aver rischiato una rovinosa caduta per il colpo subito da Sagan.

Questo episodio gli ha fatto rivivere il dramma vissuto un paio d'anni fa al Giro di Polonia, quando il suo compagno di squadra Fabio Jakobsen fu vittima di un pauroso incidente nello sprint finale a causa di una scorrettezza di Dylan Groenewegen. "Mi è subito tornata in mente l'immagine di Fabio in Polonia. Per questo ho rallentato nel mio sprint e poi sono ripartito, ma ormai per me la corsa era finita" ha spiegato il Campione di Francia.

Peter Sagan: 'Nessun rapporto con van Aert'

Quella lanciata da Florian Senechal non è la prima accusa che piove addosso a Peter Sagan a causa di presunte manovre scorrette e pericolose. Qualche mese fa il corridore belga Florian Veermersch aveva parlato del tre volte iridato come di un pericolo pubblico in mezzo al gruppo per il suo modo di correre.

Nelle prime tappe di questo Tour de France, lo slovacco ha poi avuto un diverbio con Wout van Aert per una volata discussa, finita tra gestacci e qualche parola di troppo. Nel giorno di riposo del Tour, Peter Sagan ha fatto capire che tra lui e van Aert non ci sono stati chiarimenti per quell'episodio, anzi. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse della Total ha spiegato come sono le sue relazioni con il campione della Jumbo Visma: "Van Aert? Con lui non ho nessun rapporto" ha dichiarato il tre volte Campione del Mondo.