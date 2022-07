Nel mese di luglio la stagione del Ciclismo arriva al momento clou, il Tour de France. La Grande Boucle domina il programma di questa parte dell'anno, che propone anche altri appuntamenti interessanti. Il Tour scatta il 1° luglio da Copenaghen con una cronometro, per concludersi domenica 24 con la tradizionale passerella parigina. Parallelamente alla corsa francese si svolgerà anche uno degli eventi più prestigiosi del ciclismo femminile, il Giro d'Italia. La corsa rosa è partita il 30 giugno dalla Sardegna e terminerà a Padova domenica 10 luglio, dopo un prologo e nove tappe in linea.

Entrambe le corse godono di un'eccellente copertura mediatica, con le dirette tv e streaming sia sulla Rai che su Eurosport.

Ciclismo, al Tour tutti contro Pogacar

Il Tour de France che parte venerdì 1° luglio da Copenaghen mette Tadej Pogačar a confronto con la storia del ciclismo. Ad appena 23 anni il fuoriclasse sloveno punta dritto alla terza vittoria consecutiva, risultato che nessuno ha mai raggiunto a questa età. Pogačar dovrà fare i conti soprattutto con la Jumbo-Visma di Roglič e Vingegaard e il tridente proposto dalla Ineos, Thomas - Martínez - Yates, ma appare più che mai favorito.

Il Tour sarà trasmesso in tv con dirette integrali da Eurosport, e in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus, mentre la Rai sarà in collegamento ogni giorno dalle 14:20 su Rai 2.

Il Giro d'Italia donne anticiperà il Tour nella programmazione tv, sia su Eurosport che sulla Rai. La corsa rosa è in calendario dal 30 giugno al 10 luglio, con la presenza di quasi tutte le più grandi campionesse, da Elisa Balsamo ad Annemiek van Vleuten, passando per Vos, Longo Borghini, Cavalli e Kopecky.

Torna il Tour femminile

Nella prima parte del mese di luglio, il calendario non offre altri appuntamenti di spessore, vista l'ingombrante presenza del Tour de France. Nella seconda parte però tornano in azione tanti altri campioni che non sono al Tour, a partire dal Giro di Vallonia che scatta il 23 luglio. Dal 25 si riparte anche in Spagna con la Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, una sorta di antipasto alla Clásica San Sebastián del 30, in cui si dovrebbero vedere in azione anche Evenepoel, Valverde e Mollema.

Il 30 luglio scatta anche l'ultima corsa a tappe di una settimana del calendario World Tour, il Giro di Polonia, in cui sono annunciati anche Carapaz, Higuita e Girmay.

Il ciclismo femminile propone invece l'attesissimo ritorno del Tour de France, in programma dal 24 al 31. Il tracciato prevede il via da Parigi e la conclusione con un arrivo in salita a La Planche des Belles Filles.

Le corse del ciclismo di luglio e agosto con i canali che le trasmetteranno in tv

30 giugno - 10 luglio Giro d'Italia donne (Rai ed Eurosport)

1 - 23 Tour de France (Rai ed Eurosport)

2 - 5 Sibiu Cycling Tour

16 Slag om Norg

23 - 27 Ethias Tour de Wallonie (Eurosport)

24 - 31 Tour de France donne (Eurosport)

25 Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika

27 - 28 Vuelta a Castilla y León

30 - 5 agosto Giro di Polonia

30 Clásica San Sebastián (Rai ed Eurosport)

31 Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa

31 Coupe d'Europe des Grimpeurs