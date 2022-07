Il Tour de France, che si è concluso ieri a Parigi con la vittoria di Jonas Vingegaard, ha distribuito alle squadre e ai corridori non solo prestigio e gloria, ma anche un montepremi che non ha pari nel mondo del Ciclismo professionistico. La più prestigiosa corsa del calendario ha messo in palio ben due milioni e 257mila euro. La cifra viene suddivisa a seconda dei risultati raggiunti. Sia le vittorie di tappa che della classifica generale e di quelle secondarie prevedono dei premi in denaro, così come i piazzamenti, i vari passaggi sui Gpm e ai traguardi volanti e la leadership delle varie graduatorie.

Ciclismo, più di settecentomila euro di premi per la Jumbo

Come prevedibile dall'andamento della corsa, la Jumbo Visma si è portata a casa la fetta più cospicua di questa torta, superando i 700.000 euro di premi. Questa cifra non viene intascata direttamente dai corridori: dal totale viene tolta una percentuale, di solito il 15%, che va allo staff del team. La parte restante è quella che viene suddivisa tra i corridori.

La Jumbo Visma ha conquistato la vittoria della classifica generale del Tour de France e quella della classifica dei Gpm con Jonas Vingegaard, la maglia verde con Wout van Aert, oltre a sei tappe e tanti piazzamenti e giornate con le varie maglie indossate. Tutti questi risultati hanno consentito al team olandese di mettere insieme una cifra di 779.750 euro, circa un terzo del montepremi totale del Tour de France.

Seconda in questa graduatoria è la UAE Emirates, che ha vissuto un Tour molto difficile con tanti ritiri per problemi fisici e contagi da Covid. Tadej Pogacar ha comunque brillate anche quest'anno, portando a casa il secondo posto in classifica generale, tre vittorie di tappa e la maglia bianca che hanno consentito alla UAE di prendersi 322.960 euro di premi.

La Ineos, abituata a spadroneggiare fino a qualche stagione fa, ha vissuto un Tour all'insegna della concretezza e della regolarità, che ha portato Geraint Thomas a salire sul terzo gradino del podio finale. La squadra britannica ha vinto anche la classifica per team e una delle tappe più prestigiose, quella sull'Alpe d'Huez con Tom Pidcock.

Il totale per gli Ineos è stato di 240.610 euro di premi.

L'unica altra squadra a superare il tetto del 100.000 euro è stata la Groupama, che ha portato al quarto posto della generale David Gaudu.

Male Lotto e Astana

In fondo alla classifica figurano invece due squadre di grande storia, ma che in questo Tour de France hanno sofferto molto. La Lotto Soudal contava molto su Caleb Ewan, ma il velocista australiano ha faticato a superare le salite e non è mai riuscito ad essere realmente competitivo. La squadra belga è penultima nella classifica dei premi, mentre il fanalino di coda è la Astana. La squadra kazaka ha portato Alexej Lutsenko al nono posto della classifica generale, ma non ha ottenuto nient'altro da questo Tour de France.

Il premio finale per la Astana è stato di appena 15.000 euro.

La classifica dei guadagni delle squadre del Tour de France 2022