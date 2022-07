Non è al top, ma ci sarà e questa è una buona notizia. C'erano ancora dubbi circa la partecipazione del campione olimpico Marcell Jacbos ai 100 metri iridati [VIDEO]le cui batterie si terranno nella notte italiana tra il 15 e il 16 luglio. La decisione, in base a quanto riportato sul sito della Fidal, è arrivata "dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale".

Tutto pronto pertanto a Eugene, nell'Oregon, per la 18esima edizione dei Mondiali di atletica che prende il via domani, 15 luglio. Come già detto, la prima giornata vedrà in pista Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri e anche un altro azzurro nella stessa specialità, Chituru Ali che prima dovrà affrontare le qualificazioni. Fari puntati su un altro campione olimpico, Gianmarco Tamberi, alle prese con le qualificazioni del salto in alto. Nella prima giornata si assegnano tre titoli mondiali, nella 20 km di marcia sia femminile che maschile e nella staffetta 4x400 mista. Tra le marciatrici, purtroppo, non sarà al via la campionessa olimpica Antonella Palmisano a causa di un infortunio mentre tra gli uomini l'oro di Tokyo, Massimo Stano ha deciso di rinunciare alla sua tradizionale distanza concentrandosi sui 35 km, novità assoluta.

Si assegna anche il titolo mondiale nella 4x400 mista dove sarà al via la leggendaria Allyson Felix alla sua decima partecipazione a una rassegna iridata. La 36enne velocista statunitense andrà a caccia di quello che potrebbe essere il suo 14esimo titolo mondiale. Secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata, inoltre, si tratterà dell'ultima gara della sua straordinaria carriera.

Finali prima giornata, i favoriti

Il primo titolo assegnato sarà quello della 20km di marcia femminile e qui le favorite sembrano l'emergente australiana Jemima Montag e la spagnola Maria Perez. Attenzione anche alla vicecampionessa mondiale di Doha, la cinese Qieyang Shenjie, mentre sembra meno accreditata, in base alle condizioni fisiche attuali, la sua connazionale campionessa iridata in carica, Liu Hong che lo scorso anno ai Giochi di Tokyo fu medaglia di bronzo.

Nella 20 km maschile, secondo titolo in palio nella notte italiana tra il 15 e il 16 luglio, la miglior prestazione stagionale è quella del giapponese Koki Ikeda che fu argento alle Olimpiadi dietro al nostro Massimo Stano. Potrebbe dunque essere un duello del Sol Levante con il campione del mondo in carica e bronzo olimpico Toshikazu Yamanishi e con l'altro connazionale Eiki Takahashi. Nel lotto dei favoriti per il podio anche gli spagnoli Diego Garcia Carrera e Alvaro Martin, il brasiliano Caio Bonfim e lo svedese Perseus Karlstrom. Per quanto riguarda, infine, la 4x400 mista, il sogno di Allyson Felix è quello di vincere un titolo che, pertanto, potrebbe essere l'ultimo della sua trionfale parabola sportiva, ma la staffetta americana avrà rivali molto ostici nella Polonia, nella Repubblica Dominicana, nell'Olanda e nella Giamaica.

A Doha vinse la rappresentativa americana davanti a Giamaica e Bahrein.

Mondiali Eugene 2022: programma, orari e italiani in gara tra il 15 e il 16 luglio

L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv, Gli orari sono italiani (a Eugene sono indietro nove ore rispetto a noi).