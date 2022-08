Il Tour de l'Ain si è concluso in maniera sfortunata per George Bennett. Lo scalatore della UAE Emirates era partito con i gradi di capitano per puntare alla vittoria finale della corsa francese, che si è svolta in tre tappe tra martedì 9 e giovedì 11 agosto. Il neozelandese era nel ristretto gruppo degli uomini di classifica nel punto chiave della seconda tappa, la seconda scalata al Col de Portes. Dopo aver provato ad attaccare, Bennett è improvvisamente sparito dalle zone calde della corsa, per poi ricomparire al traguardo con un ritardo di 44''.

Il corridore della UAE non ha accumulato questo distacco per una crisi, ma per uno strano e sfortunato incidente meccanico che lo ha costretto a fermarsi quando era quasi allo scollinamento della salita.

Ciclismo, lo strano incidente a Bennett

George Bennett ha raccontato a Velonews di essersi staccato dagli altri uomini di classifica a causa di una calza di ghiaccio che è andata a bloccare il deragliatore della sua bicicletta. Queste calze sono uno dei trucchi che i corridori usano per sentire meno caldo durante la corsa. Vengono riempite con dei cubetti di ghiaccio e messe sotto la maglia per abbassare la temperatura corporea, ma in questo caso hanno giocato un brutto scherzo al corridore neozelandese, compromettendo le sue possibilità di vincere la tappa e la classifica generale del Tour de l'Ain.

La calza di ghiaccio che aveva addosso è infatti finita nel deragliatore, che è rimasto bloccato e lo ha costretto a fermarsi. Bennett ha perso qualche decina di secondi per rimediare al problema e ripartire, ed essendo ormai a pochi chilometri dal traguardo, tutti in discesa, non è più riuscito a riprendere gli altri uomini di classifica.

Bennett: 'Deluso per il risultato'

Guillaume Martin è poi andato a vincere questa seconda tappa, mentre Bennett ha tagliato il traguardo al nono posto con un ritardo di 44''. Nella terza ed ultima tappa, il corridore della UAE Emirates ha provato a ribaltare la situazione e recuperare il tempo perso per questo strano incidente, andando più volte all'attacco, ma non è riuscito nell'impresa.

Bennett è arrivato al terzo posto nella tappa conclusiva, risalendo al settimo nella classifica generale.

"Ieri ho avuto un po' di sfortuna, quando la calza di ghiaccio mi è finita nel deragliatore durante l'ultima salita e oggi non sono riuscito a recuperare" ha raccontato George Bennett a Velonews. Lo scalatore neozelandese, che ora correrà la Vuelta Espana al fianco di Joao Almeida, si è comunque detto soddisfatto della sua prova al Tour de l'Ain. "LA corsa mi è piaciuta, mi sono sentito bene, anche se sono deluso per il risultato. Sono cose che possono succedere, mi sono comunque divertito a correre qui con un bel gruppo di compagni che mi hanno aiutato tanto in tutte le tappe" ha dichiarato Bennett.