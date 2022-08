Approfittando di una breve pausa nel suo calendario di corse su strada, Peter Sagan si è concesso un'incursione nel mondo della mountain bike. Il campione slovacco non ha mai nascosto la sua predilezione per il fuoristrada, settore in cui ha mosso i primi passi, tra ciclocross e mtb, ed è tornato per un giorno al suo primo amore. Sagan ha partecipato a una gara particolare dei mondiali di mountain bike che si stanno svolgendo a Les Gets, in Francia, quella dedicata alle biciclette elettriche. Il corridore della TotalEnergies ha fatto un po' di show per il pubblico, cercando anche di portare a casa un buon risultato, ma è stato attardato da due cadute che lo hanno relegato al sedicesimo posto.

Peter Sagan, arrivo in impennata

La partecipazione di Peter Sagan ai Mondiali di mountain bike elettriche di Les Gets ha avuto certamente delle motivazioni commerciali, legate agli sponsor tecnici che lo affiancano da anni, anche se il campione non ha mai nascosto di amare davvero l'adrenalina del Ciclismo fuoristrada. Lo slovacco si è presentato al via della gara iridata in sella a una e-mtb Specialized, il marchio americano con cui corre da molti anni, e nella prima parte della corsa si è ben disimpegnato, rimanendo tra i primi dieci della classifica.

Il tre volte iridato è però incappato in due cadute nel prosieguo della corsa e anche a causa di questi incidenti ha perso molte posizioni. All'arrivo Sagan ha chiuso 16°, a oltre cinque minuti dal vincitore, ma il risultato non certo brillante non gli ha impedito di festeggiare facendo un po' di show.

Lo slovacco ha tagliato il traguardo impennando, un suo marchio di fabbrica anche nel ciclismo su strada.

My first ever participation in the @UCI_cycling E-MTB World Championships. Thanks UCI for the cool video.



Ma toute première participation aux Championnats du Monde @UCI_cycling de E-MTB. Merci UCI pour cette belle vidéo.@UCI_MTB @lesgetsnews pic.twitter.com/bKDErH5AM8 — Peter Sagan (@petosagan) August 26, 2022

'Sono sicuro che tornerò'

Dopo la corsa, Peter Sagan ha parlato della sua esperienza sui social, raccontando quanto si sia divertito in questo ritorno al fuoristrada.

"È stata una giornata incredibile, mi sono divertito molto e sono sicuro che tornerò. Grazie a Specialized, Ride100percent e Sportful per il loro supporto e a Jean-René Bernaudeau per avermi permesso di correre qui. Complimenti a tutti i partecipanti per aver reso questa corsa così bella ed emozionante" ha dichiarato Peter Sagan.

Il Mondiale di E-Mtb ha visto il successo del francese Jérôme Gilloux, già vincitore nella passata edizione e medaglia d'argento nelle due precedenti. La Francia ha fatto doppietta con l'argento a Hugo Pigeon, mentre tra le donne la medaglia d'oro è andata alla svizzera Nicole Göldi.

Archiviata questa parentesi in mtb, Peter Sagan tornerà ora al ciclismo su strada partecipando alla Bretagne Classic, corsa francese in programma domani, domenica 28 agosto. Lo slovacco si sposterà poi in Canada per correre il Gp Québec e il Gp Montréal, gare del World Tour in cui ha già trionfato in passato, e infine volerà in Australia per i Mondiali del 25 settembre.