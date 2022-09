Ethan Hayter è stato uno dei protagonisti più convincenti e sfortunati della cronometro dei Mondiali di Ciclismo, disputata ieri a Wollongong. Il giovane britannico era uno degli outsider della corsa, ma senza un incidente meccanico che lo ha costretto a una sosta, avrebbe probabilmente potuto lottare per vincere il titolo. Il corridore della Ineos ha concluso la corsa al quarto posto, con 40'' di distacco dal sorprendente vincitore Tobias Foss. Verso metà della sua prova, Hayter è stato appiedato da un salto di catena. Non riuscendo a risolvere velocemente il problema, il britannico ha dovuto fermarsi a cambiare la bicicletta, perdendo secondi preziosi sia nell'operazione di sostituzione che per riprendere il giusto ritmo di pedalata.

Hayter: 'Stavo cambiando la corona'

Ethan Hayter era transitato con un intertempo in linea con i migliori al primo stop cronometrico, e anche nella seconda parte del circuito di Wollongong stava pedalando sui ritmi dei corridori che sono poi saliti sul podio. Più o meno a metà corsa, il britannico della Ineos ha cercato di cambiare la corona anteriore, passando da quella più piccola a quella più grande. In questa operazione, però, la catena è caduta, costringendolo a fermarsi.

Hayter ha spiegato che il problema è stato dovuto ai materiali Shimano in dotazione.

"Stavo cambiando la corona. Abbiamo questa nuova bicicletta, ed è che Shimano non realizza le leve del cambio per i nuovi gruppi. Stavo cercando di cambiare la corona e non entrava del tutto. Ho premuto di nuovo ed è caduta la catena. Non c'era modo di rimetterla a posto, quindi ho dovuto cambiare la bici, è stata la soluzione più veloce in quel momento" ha dichiarato il corridore della Ineos.

'Ho limitato le perdite'

Nonostante la perdita di tempo, Ethan Hayter non si è scoraggiato e ha continuato a spingere a fondo realizzando un'ottima seconda parte di cronometro. Il britannico ha concluso al quarto posto, a 40'' dal vincitore Foss e 31'' dalla medaglia di bronzo di Remco Evenepoel. "Penso di aver limitato abbastanza bene le perdite" ha commentato Hayter, non nascondendo il rammarico per quanto accaduto e per la possibile medaglia sfumata.

"Sono un po' deluso, anche se il quarto posto è buono" ha dichiarato, aggiungendo che la bici presa dopo l'incidente meccanico si è rivelata un po' diversa da quella con cui era partito.

"Si comportava in modo leggermente differente con i freni e il manubrio, ma penso di essere andato abbastanza bene viste le circostanze" ha continuato Hayter, a cui resta il dubbio di come sarebbe andata la sua cronometro senza l'incidente meccanico che lo ha bloccato. "Quaranta secondi dal vincitore sono abbastanza, ma sarei potuto essere vicino" ha concluso Hayter.